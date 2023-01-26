蔡明彥接國安局長 管碧玲任海委會首位女主委

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（中央社記者溫貴香台北26日電）總統府今天表示，前交通部長林佳龍接任總統府秘書長，原總統府秘書長李大維回任海基會董事長；國安局長陳明通去職，由外交部次長蔡明彥接任。

海洋委員會部分，民進黨籍立委 管碧玲 管碧玲小檔案 年齡：61歲 學歷：台灣大學政治學博士 經歷：

國立台北大學公共行政暨政策學系副教授

高雄市新聞處處長

文化局局長

第6～10屆立法委員

立法院教育文化委員會

交通委員會召集委員

立法院民進黨黨團幹事長 看更多 關閉 將出任主任委員，成為海委會首任女主委，陸委會副主委吳美紅出任海委會副主委。

總統府發言人張惇涵晚間表示，總統蔡英文今天分別約詢前交通部長林佳龍及總統府秘書長李大維後，定案將由前交通部長林佳龍接任總統府秘書長，現任總統府秘書長李大維回任海基會董事長，並將在農曆年後進行交接。

張惇涵表示，總統感謝李大維戮力從公，從她執政以來，一直在外交、兩岸及國安領域給予莫大協助，並期盼李大維回任海基會董事長後，能夠順暢推動海基會業務，逐步推動疫後兩岸人民之間的健康有序交流。

此外，總統也期盼借重林佳龍的國安及政策專長，以及其中央與地方的完整歷練，從國際事務到地方事務領域，襄助推動總統府業務及各項國政工作。

張惇涵說明，國安局長陳明通已向總統請辭，表達希望沉潛休息之意。總統決定，新任國安局長由外交部次長 蔡明彥 蔡明彥小檔案 學歷：

英國倫敦大學戰爭研究博士

淡江大學法學碩士

東吳大學政治學學士

英國倫敦大學戰爭研究博士 淡江大學法學碩士 東吳大學政治學學士 經歷：

駐歐盟兼駐比利時大使

國家安全會議副秘書長

行政院大陸委員會諮詢委員

財團法人海峽交流基金會顧問

美國國務院傅爾布萊特訪問學者 看更多 關閉 接任；蔡明彥是國際政治及戰略研究學者出身，曾任國防部諮詢委員、陸委會諮詢委員、國安會副秘書長、駐歐盟兼駐比利時代表，具備卓越的學術成就及完整的實務歷練。

張惇涵表示，總統希望倚借蔡明彥對區域安全、外交事務、國際戰略及安全決策的專業，襄助國安團隊對於兩岸及區域局勢的判讀及精準決策，並持續推動情報體系專業化任務，持續強化民主化時代下情治機關的治理與革新。（編輯：林克倫）1120126