童振源：戰略考量明年於歐美設25處台灣華語文中心

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立法院外交及國防委員會7日審查112年度中央政府總預算案關於僑務委員會主管收支公開及機密部分，僑務委員會委員長童振源列席備詢。中央社記者郭日曉攝 111年11月7日

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）僑委會委員長童振源今天在立院指出，僑委會明年規劃再設立25個「台灣華語文學習中心」。立委詢問為何專設歐美地區，未設在新南向國家、澳洲，童振源表示，事涉戰略目標，是由國安會主導。

立院外交及國防委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於僑務委員會主管收支公開及機密部分， 童振源 與2位副委員長徐佳青、呂元榮列席備詢。

民進黨立委 林靜儀 關切台灣華語文中心設置情形，童振源表示，2022年規劃設立25台灣華語文中心，目前已完成23處， 2023擬再增設25個，設置計畫目前由3個部會共同推動，外交部負責政府對政府溝通，教育部負責學校之間對口，僑委會則負責協助僑團與僑校。

林靜儀質詢，明年25個華語文中心是否包括設置在新南向國家，童振源表示，目前該計畫規劃僅設置在歐美地區，「這是國家戰略」。

童振源說明，台灣華語文中心推廣的是「成人教育」，僑委會在東南亞的華語教學主要是學生教育，兩者是「不同層次的任務 」。

林靜儀追問，台灣強項不只繁體字，台灣華語文中心是否可融入客語、台語教學？童振源表示，華語文中心是「台美教育倡議」合作案，主要設定內容是台灣到歐美教華語，美國來台教英文，因此會以華語為主。

民進黨立委王定宇表示，全球已有43個華語文中心，為何澳洲連一個都沒設立？若考量戰略意義，澳洲在印太區域對台灣也很重要。

童振源表示，這涉及國家戰略，目前是設置歐美地區，澳洲有部分學校已表達有意願，僑委會將提到國安會，因為整個計畫是由國安會主導協調。

國民黨召委馬文君表示，外媒報導孔子學院關閉後，中國推出取代的「魯班工坊」，搭配各種實務課程推動語文教學，台灣是否仍只用傳統語文教育?

童振源表示，台灣華語文中心設立歐美國家，魯班工坊的主力在東南亞跟發展中國家，有所區隔，台灣在東南亞國家要設立這類學程難度高，需當地政府同意，因此主要是吸引學生來台學習。

中國「孔子學院」在多國因涉及滲透疑慮遭關閉，僑委會2021年起推動設置台灣華語文中心，迄今已在歐美地區設立43所。（編輯：郭無患）1111107