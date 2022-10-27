僑委會：規劃114年設立百所台灣華語文學習中心

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圖為僑委會委員長童振源去年9月在美國新澤西州新設的台灣華語文學習中心揭牌活動上致詞。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉冠廷台北27日電）為掌握海外華語文市場擴展契機，僑委會委員長童振源今天說，僑委會輔助各地僑校（團）成立台灣華語文學習中心，111年新設立及續營運合計43所，規劃114年達到設置百所學習中心的目標。

立法院外交及國防委員會今天邀請童振源報告僑務業務，並備質詢。童振源表示，111年適逢僑委會成立90週年，全球各地僑界舉辦多元慶祝活動，要特別感謝海外僑胞長期對國家建設發展與僑務工作的支持，海外僑界與台灣正朝共同茁壯成長的道路前進。

童振源說，為感謝全球僑界長年支持政府，具體展現壯大台灣的重要力量，將規劃一系列90週年慶祝活動，包括「高階健檢方案」，計有60家特約醫療院所提供海外僑民服務、辦理2022年台灣美食國際巡迴廚藝講座，推廣台灣美食、推出「線上藝文饗宴」、邀請留台校友以「僑基所繫，生生不息」為題徵文活動，以及建置週年慶網頁專區，整理各項慶祝訊息與僑胞分享。

童振源也說到，為掌握海外華語文市場擴展契機，僑委會訂定「海外華語文學習深耕計畫」，以歐美為主要對象實行地區，輔助各地僑校（團）成立「台灣華語文學習中心」，111年新設立及續營運合作43所，結合既有僑教體系加強推廣具台灣特色華語文教育，並規劃114年達到設置百所華語文學習中心的目標。

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談到後疫情時代的僑務工作，童振源表示，近期各國已重啟疫後常態生活，他與僑委會同事陸續前往美國、加拿大、歐洲、非洲及東南亞等各地訪視，積極布局後疫情時代僑務工作，希望能在短期內快速緩解對僑務工作所產生的衝擊。

童振源強調，僑委會將持續以「4大目標、2項戰略、5項策略」的施政理念，配合政府整體施政，透過智能科技及數位媒介輔助，以走進僑社見面交流、數位服務與線上交流、槓桿支點與優勢對接及智能僑委會等僑務1.0至4.0工作模式，打造更符合海外僑民需求的僑務優質服務。（編輯：郭無患）1111027