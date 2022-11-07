僑教遠距課程預算增6倍 綠委轟僑委會說不清原因

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）立院外委會今天審查僑委會預算，民進黨召委王定宇質疑為何僑校教師「遠距培訓課程」預算暴增6倍，僑委會回答是因擴大使用對象，讓王定宇表示無法接受，「遠距課程多一些人連線會爆增6倍成本」？

立院外交及國防委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於僑務委員會主管收支公開及機密部分。僑委會委員長童振源、副委員長徐佳青、呂元榮列席備詢。

王定宇質詢指出，僑委會編列「海外數位華語文推廣計畫」，用遠距線上方式提供僑校教師多元學習管道，2022年編列預算23萬7000元，為何2023年編列預算140萬元 ，暴增6倍？

王定宇表示，線上教學不會因為人數增加而增加成本，這筆預算總金額不大，但增加開銷總要有個理由。

僑教處長林宏穎起初答覆是因疫情影響，王定宇直言「遠距教學跟疫情有何關係？」林宏穎接續表示，是因過去沒有適用到歐洲，今年要擴大舉辦地區，王定宇則追問「線上課程若使用類似教材，會因擴大一個地區就暴增金額6倍？」

童振源緩頰表示，將回去研議再提供資料，不過王定宇堅持「現在就要答案。」

徐佳青上前救援解釋，目前是採遠距課程，明年要恢復「實體班」，王定宇聞言錯愕回應，「這裡預算名目是編遠距教學，那這筆就直接刪除到零？」

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王定宇追問，歐洲以前未設僑教中心，歐洲僑校教師是否仍可參加遠距課程？徐佳青回答有，線上資源服務對象是全球；童振源則表示，根據業務主管提供資料應該沒有。讓王定宇忍不住調侃，正、副委員長給的答案不一樣，「要換徐佳青當正的了嗎？」

王定宇表示，他不是故意刁難，但立委有責任為預算把關，僑委會一個小題目就「黏鍋」，讓他不禁質疑僑委會相關主管對業務的嫻熟度。（編輯：翟思嘉）1111107