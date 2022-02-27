北加州第4所揭牌 台灣華語文學習中心持續拓點

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僑務委員會在海外擴大華語文學習的基地，26日在聖荷西有北加州第4所學校揭牌，駐舊金山辦事處長賴銘琪（前排右5）及當地政要、僑領出席慶賀。中央社記者周世惠舊金山攝 111年2月27日

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（中央社記者周世惠舊金山26日專電）僑務委員會在海外擴大華語文學習的基地，聖荷西（San Jose）一所中文學校設置的台灣華語文學習中心今天揭牌，是北加州第4所，深入矽谷推廣具台灣特色的華語文教學。

僑務委員李漢文在中文課講堂擔任教師，以英文解說「ㄅㄆㄇㄈ」和漢語拼音的對照、以及「永」字八法運筆的意義；台下坐著聆聽的學生有舊金山矽谷的政要，以及駐舊金山辦事處長賴銘琪、金山灣區文教中心主任莊雅淑、僑務諮詢委員林美蓮及僑務委員呂玉貞等人。

一堂中文示範課顯現出李漢文在海外深耕中文教育25年的經歷，僑務工作之外，她是加州聖荷西阿馬登（Almaden）地區向上中文學苑（Jumping Up Mandarin Learning）校長，今天向上中文學苑加入台灣華語文學習中心的行列，正式揭牌。

賴銘琪致詞表示，學中文愈來愈重要，好的老師和中文教材是學習關鍵，藉由台灣華語文學習中心的拓展推廣，希望未來可望直接和美國朋友們說中文。

聖克拉拉郡（Santa Clara County）議員、來自香港的李洲曉（Otto Lee）說，在他家「每件事都可以妥協，唯獨學中文要堅持」，孩子成人之後回頭感恩中文學習的歷程。

李漢文感謝各方協助，該校台灣華語文學習中心預計3月1日起為初學者開設兩種課程，小班教學每班學生人數最多10人，以面對面上課和網課的教學模式向美國主流社會的成人華文學習者招手。

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原本教育台裔子弟中文教育的僑校成為北加州台灣華語文中心的主要據點，2021年9月4日歷史超過40載的矽谷中文學校首先揭牌、9月12日有小狀元教育學苑加入，北加州台灣會館則於今年2月6日揭牌成為北加州第3所台灣華語文學習中心。

為爭取海外華語文學習市場，僑委會去年輔助歐美地區18所僑校設置台灣華語文學習中心，今年規劃新設27所。這45所台灣華語文學習中心，美國占35所，英國、法國、德國等歐洲國家占10所。（編輯：郭中翰）1110227

僑務委員李漢文身兼加州聖荷西（San Jose）一所僑校的校長，深耕海外中文教育25年。中央社記者周世惠舊金山攝 111年2月27日

台灣華語文學習中心針對海外18歲以上成人，雙語並行教學。套裝的教材有課本和作業本。中央社記者周世惠舊金山攝 111年2月27日