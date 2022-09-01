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成大與美國奧本大學合作 成立台灣華語文中心

2022/9/1 14:22（9/1 14:31 更新）
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成功大學校長蘇慧貞（左3）、駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍（左2）與奧本大學教職員、台灣學生8月31日在新開幕的台灣華語文中心前合影留念。（駐亞特蘭大辦事處提供）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 111年9月1日
成功大學校長蘇慧貞（左3）、駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍（左2）與奧本大學教職員、台灣學生8月31日在新開幕的台灣華語文中心前合影留念。（駐亞特蘭大辦事處提供）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 111年9月1日
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（中央社記者徐薇婷華盛頓31日專電）美台華語教育合作又見成果。成功大學與美國阿拉巴馬州奧本大學合作，今天在奧大成立美國東南區首間台灣華語文中心，將辦華語教學、文化活動，擔任雙邊教育合作領頭羊。

駐亞特蘭大辦事處發布新聞稿表示，美國東南區首間「台灣華語文中心」今天在阿拉巴馬州（Alabama）第一學府奧本大學（Auburn University）成立；這是奧本大學及成功大學在「台美教育倡議」架構下，華語教育合作的進一步成果。

成功大學校長蘇慧貞率團赴美參加華語文中心開幕儀式，與奧大校長羅伯茲（Christopher Roberts）、副校長奈森（Vini Nathan）及駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍共同剪綵，現場有奧大教職員、台籍教授及學生等70多人觀禮慶賀。

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駐亞特蘭大辦事處指出，成大與奧大去年簽署華語合作協議後開始推動設立台灣華語文中心。成大同年9月開始派華語教師赴奧大授課，數名奧大學生今年前往台灣學習華語。

駐亞特蘭大辦事處說，奧大台籍退休教授張凱雄將擔任中心主任，成大老師蔡旻沅任華語教師。除辦理華語課程、文化及講座活動外，中心也會拓展台美雙語教育及產學合作，擔任台灣與美國東南區教育合作的領頭羊。（編輯：馮昭）1110901

美國東南區首間台灣華語文中心8月31日開幕，成功大學校長蘇慧貞（左2）、奧本大學校長羅伯茲（右2）、奧大副校長奈森（右1）及駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍（左1）共同出席剪綵。（駐亞特蘭大辦事處提供）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 111年9月1日
美國東南區首間台灣華語文中心8月31日開幕，成功大學校長蘇慧貞（左2）、奧本大學校長羅伯茲（右2）、奧大副校長奈森（右1）及駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍（左1）共同出席剪綵。（駐亞特蘭大辦事處提供）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 111年9月1日
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