華語中心巴黎市區揭牌 堅持正體中文台灣特色

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僑務委員會副委員長徐佳青（左2）9日於法國第2間台灣華語文學習中心主持揭牌典禮，駐法代表吳志中（左1）出席。「法國巴黎書硯藝術文化學校」校長林淑琳（右2）與負責人潘若飛（右1）長年推廣華語文和台灣文化。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年4月10日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎10日專電）法國第2間台灣華語文學習中心與巴黎書硯藝術文化學校攜手，於9日揭牌。書硯學校校長林淑琳表示，17年來堅持教授正體字，感受到越來越多人渴望學習正體中文。

繼去年9月法國第一間「台灣華語文學習中心」於大巴黎東郊設置完成後，第2間華語文中心與「法國巴黎書硯藝術文化學校」合作，於昨天正式揭牌，逾百人出席，氣氛熱絡。這也是第一間位於巴黎市中心的台灣華語文中心。

「法國巴黎書硯藝術文化學校」在華人活動聚居的巴黎13區深耕逾17年，為知名僑校。儘管歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，目前仍有300名兒童、青少年與成人學生。多年致力教授正體華語文外，也向法國友人推廣台灣文化。

僑務委員會副委員長徐佳青親自主持揭幕儀式，這是COVID-19疫情延燒2年以來，僑委會首度有高層官員出訪歐洲。駐法國代表吳志中到場揭牌致賀，數位僑領共襄盛舉。

徐佳青在受訪時向中央社表示，台灣華語文學習中心不只是提供優質華語學習環境，更是台灣文化與自由民主價值交流的平台，「不僅讓主流社會更認識台灣，也讓雙邊關係更加緊密」。

徐佳青指出，華文學習方興未艾，非常明顯。「我們起初也擔心學校在招生上會遇到阻礙。但讓我們非常驚喜的是，例如書硯學校華語文中心一招生，馬上就有超過50名學生報名，這超越了我們預期的想像」。

她說，「海外華語文學習深耕計畫」去年9月展開，發展非常順利，有許多海外學校社團願意承接辦理，讓台灣與當地主流社會有對接平台。

巴黎書硯藝術文化學校校長林淑琳與負責人潘若飛（Jean-François Panis）告訴中央社，17年來夫妻倆從一開始的22名學生，走到疫情爆發前的380人，中間歷經許多辛苦，也曾自掏腰包。

因認識正體中文之美，兩人在開辦學校時就已設定前提：不教簡體字。儘管10多年前，華人家長想讓孩子學的都是簡體字，讓他們一度招生困難。

「但現在有越來越多的人選擇學習正體，甚至中國籍的家長都希望孩子學習正體，我覺得一部分是出自對台灣人文文化的信任，感覺浪潮真的有變」。

林淑琳說：「堅持是對的，堅持正體後來就變成我們的特色。」她也感謝僑委會的計畫，緩解他們的財務壓力，能更無後顧之憂地發展。

教師楊顥告訴記者，不少學生因為知道書硯學校是教正體中文或是由台灣老師教課而選擇這裡。

他說，書硯學校辦理許多文化活動，除了教授書法、國畫外，還有小朋友造訪台灣的營隊，讓他們深度體驗台灣文化。

而在教導成人時，楊顥也明確感受到學生非常渴望了解台灣，「從他們的反應中也感受到學生對台灣的認同」。

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學生蜜雪兒（Michelle）曾經跟著校長造訪台灣，非常欣賞台灣文化。「最吸引我的，是台灣人的生活方式、對於生命的看法、人與人之間的友情，在科技進步的同時，也保存文化」。

為回應國際「華語熱」，僑務委員會去年訂定「海外華語文學習深耕計畫」，與既有僑校（團）共同推廣具有台灣特色的華語文教學。至今歐洲已成立10所，其中英國、法國、德國各2所，奧地利、愛爾蘭、瑞典、匈牙利各1所。（編輯：馮昭）1110410

「法國巴黎書硯藝術文化學校」為法國第2間台灣華語文學習中心，9日揭牌典禮氣氛熱絡，不少僑領共襄盛舉。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年4月10日