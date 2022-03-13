行銷台灣據點 匈牙利台灣華語文學習中心揭牌

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（中央社記者林育立柏林12日專電）在僑務委員會支持下，匈牙利首座台灣華語文學習中心今天在首都布達佩斯揭牌，未來將提供正體華語文教育，並推進台匈文化、經濟、社會交流。

由旅匈台僑成立的「玉山中文學校」轉型的台灣華語文學習中心今天舉行揭牌典禮。駐匈牙利代表劉世忠致詞時分享自己學習匈牙利文的經驗，指出學習語言可拉近與當地人的距離，他連這麼困難的語言都能學，在座的匈牙利朋友也可學好中文。

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劉世忠表示，台灣華語文學習中心不僅是學習正體中文的機構，將來也將肩負台匈文化、經濟、社會交流的使命，感謝校長李怡瑩承擔這一重任，未來代表處將與華語文學習中心、僑界、台商組織一起在匈牙利行銷台灣。

行政院僑務委員會近年積極在歐美各國成立台灣華語文學習中心。去年成立18所，其中美國15所，歐洲的英國、德國和法國各1所。今年至今已在德國的海德堡、愛爾蘭首都都柏林和匈牙利等地成立新的台灣華語文學習中心。（編輯：郭中翰）1110313