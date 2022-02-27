德國第2所 海德堡台灣華語文學習中心揭牌

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駐德代表謝志偉、國際傑人會海德堡分會會長梅開雅、海德堡台灣華語文學習中心主任楊梅芳（左1至左3）等人26日參加中心的揭牌儀式。（僑務委員會提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年2月27日

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（中央社記者林育立柏林26日專電）海德堡台灣華語文學習中心今天揭牌，未來將為德國中、南部民眾服務，提供具台灣特色的華語文教育。

由僑團「國際傑人會德國總會」成立的海德堡台灣華語文學習中心今天在鑼鼓聲中舉行揭牌儀式。德國第一所台灣華語文學習中心去年9月在北部港市漢堡成立，海德堡是第二所，服務德國中部和南部民眾。

中心主任楊梅芳致詞時感謝僑務委員會和駐德國代表處的協助，期盼未來能以中心為據點，全力推廣海外華語文教育。

駐德代表謝志偉從柏林南下為中心揭牌，他期許海德堡台灣華語文學習中心為推廣具有台灣特色的華語文再下一城。

僑委會近年積極在歐美各地成立台灣華語文學習中心。去年成立18所，其中美國15所，歐洲的英國、德國和法國各1所。今年歐洲除了德國，還計劃在英國、法國、奧地利、愛爾蘭、瑞典、匈牙利等國成立。

海德堡台灣華語文學習中心位於城西區，離中央火車站僅10分鐘路程，目前有6位老師，每週上課2天，以18歲以上成人為招生對象。（編輯：郭中翰）1110227