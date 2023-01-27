鄭文燦累積政治能量 接副院長將扮演更積極角色

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（中央社記者葉臻桃園27日電）內定行政院副院長鄭文燦人稱「胖周瑜」，他天資聰頴，處事圓融，對政治事務具有高敏感性，未來進入行政院輔佐準閣揆陳建仁，借重其協調溝通能力，勢必在府院黨互動中扮演更積極角色。

鄭文燦 鄭文燦小檔案 出生：1967年7月6日生於桃園縣

學歷：

台灣大學社會系學士

台灣大學社會系學士 經歷：

第1、2屆桃園市長

中華民國足球協會理事長

海基會副秘書長

行政院發言人、新聞局局長 看更多 關閉 成名甚早，早期扮演幕僚角色，拔擢過他的前總統陳水扁、行政院長蘇貞昌以及總統蔡英文，都對鄭文燦的能力讚譽有加；在桃園市8年主政期間，將政治聲望推上高峰，成為接班梯隊的總統級人物。

鄭文燦出身桃園八德，建中畢業後考上台大電機系，後因參與民主運動轉讀社會系，並在野百合學運期間擔任決策小組成員。當時的鄭文燦是大四學生，也是台大學生會副會長，在風起雲湧的時代參與民主改革，成為他後來投身政治的開端。

在擔任桃園市長之前，鄭文燦廣為人知的經歷包括行政院發言人、新聞局局長及民進黨各項黨職，他師從行政院長蘇貞昌、總統蔡英文；因為足智多謀的「文膽」形象，有「胖周瑜」稱號，副總統賴清德更以金庸武俠小說的「張無忌」形容，讚賞他具備多元、包容精神。

鄭文燦是桃園升格為直轄市後首任市長，2014年他以近3萬票之差險勝對手吳志揚，終結國民黨在桃園縣近13年執政，不但大爆冷門，也成為選戰中最大黑馬和最年輕的直轄市長；2018年連任成功，在桃園締造8年的鄭氏奇蹟。

鄭文燦腦筋好、反應快，擔任市長期間常以驚人「記憶力」讓人留下深刻印象，不但演講不用看稿，對於人臉更是過目不忘；在各種場合上，總是叫的出地方人士、里長的名字，不但拉近關係，也讓對方認為有被重視的感覺。

除了記憶力天賦異稟，鄭文燦做人處世圓融，有著專屬的「鄭文燦模式」，擅長團結民進黨、在野黨、無黨籍，從鉅額市政建設到造橋鋪路等地方小事，他都能妥善協調處理，讓每個人都滿意；鄭文燦熟稔市政，議會質詢上只要敢提問，就沒有他回答不出的問題。

鄭文燦也是出了名的「鋼鐵市長」，地方戲稱他把市長當成里長在做，無論大小活動，只要有邀請，他幾乎都會參加，一整天行程從早排到晚，甚至曾在訪美回台的當天，驅車到復興區上巴陵參加「水蜜桃感恩之夜」，創下「早上舊金山、晚上拉拉山」紀錄。

鄭文燦任期最後兩年多，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情考驗，桃園因為國門之都，站在海嘯第一排，他始終挺住，用冷靜、理性及團結來解決問題；如今卸任桃園市長，也將用相同的智慧，面對下一份崗位的挑戰。（編輯：林克倫）1120127