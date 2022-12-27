高雄跨年跨2次 史哲揭2觀光戰略提升住房率

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（中央社記者洪學廣高雄27日電）高雄跨年將於12月31日及明年元旦連2天舉辦演唱會和施放煙火，副市長史哲透露，這是「拉長展演期間」及「雙主場活動規劃」觀光戰略考量，如今高雄跨年飯店已一房難求。

高市府12月31日將在夢時代舉辦跨年演唱會及施放跨年煙火，高雄流行音樂中心並將接力在明年1月1日晚上8時至12時於海風廣場舉辦「高流幸福式」跨年演唱會及施放煙火，史無前例跨年跨2次。

史哲在臉書解釋，這是為了「拉長展演與活動期間」及「雙主場活動規劃」的觀光戰略考量，讓慶典展會帶來的觀光效應外溢均化，「就是要你住一晚」，如今跨年住房已一房難求。

史哲在臉書表示，高雄史無前例跨年跨2次，其實一直是市府為拚高雄觀光戰略。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對觀光產業產生衝擊。市府自去年解封起規劃多場大型活動、展會與國家級慶典，每場活動都有不同以往的規劃，這些都是專屬高雄的觀光戰略。史哲說，「高雄專打延長賽！這場延長賽是高雄與來到高雄的旅人們之間的延長賽。」

史哲指出，2個主要戰略方向中，首先是「拉長展演與活動期間」，例如一整個月的燈會、設計展、3週的文博會直至連續2天的跨年活動，都是希望能跨越到足夠的假日，吸引更多朋友來到高雄。還有燈會的無人機展演時間，也是希望能吸引大家到高雄住上一晚。

史哲表示，這樣的規劃，不僅讓高雄飯店住房率屢創新高，跨年連假的飯店旅館住房率更已高達9成多，一房難求。

其次，「雙主場活動規劃」則是以一個主要展會活動，整合市府相關活動與資源。市府建構雙主場、多主場的城市節慶展會活動，讓大家到高雄後可以去許多地方，感受高雄山海河港的萬種風情。更重要的是讓大型展演活動帶來的觀光效應與經濟效應能夠外溢，帶動更多地方與產業受益。（編輯：郭諭儒）1111227