文博會落幕商展人潮破15萬 業者：銷售狀況比台北好

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）文博會今天落幕，高市府表示，商展區突破15萬觀展人次，參與商展的品牌商回報現場盛況驚人、銷售狀況甚至比往年在台北還好，商品供不應求，有店家空拋接力「用生命補貨」。

2022文博會在高雄，今天是最後1天展期，不少粉絲把握閉幕日最後機會前往高雄流行音樂中心文化策展區逛展、到高雄展覽館商展區搶購商品，商展區一早便湧現大批排隊人潮，許多廠商也緊急加速補貨，希望在最後1天把銷量衝出新高。

高雄市長陳其邁今天透過新聞稿指出，文博會商展區已突破15萬觀展人次，現場盛況空前，許多參與品牌也紛紛表示粉絲的熱情讓許多商品供不應求，展現台灣文創產業的亮眼成績。

高雄市副市長史哲表示，文博會首次走出台北，高雄用數字證明「沒有漏氣」，這次參與人數及購買力可望創新紀錄，打破大眾對南北市場大小不同的既定印象，體現真正文博會精神。

史哲說，從住房率及輕軌運量來看，甚至帶動了整個城市的觀光，接下來10月高雄即將再迎接台灣設計展，市府團隊也將全力投入面對。

高雄市文化局長王文翠表示，目前愛河灣搭配「台灣IP．高雄原創」6隻IP貼圖充氣裝置及海洋局遊艇碼頭海洋派對、高流市集等活動，截至昨日整個愛河灣人潮創新高，從高雄展覽館、高流中心、駁二特區到哈瑪星等6個歷史場館，估計觀光人潮可望突破65萬人次。

王文翠指出，有首次參與商展區的品牌夥伴說商品供不應求，沒想到會賣到需要2度加印貼紙。

曾參與過台北場的品牌商表示，銷售狀況比往年在台北還好，粉絲熱情支持真的是意料之外；現場甚至還出現店家為穿越人潮，以空拋接力，「用生命補貨」的畫面，現場交易相當熱絡。（編輯：戴光育）1110814