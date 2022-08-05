中國對台經濟施壓 學者以疫苗喻產業轉型必陣痛

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學者李淳5日在國立政治大學國際關係研究中心舉辦的「解析美國眾議院議長裴洛西亞洲行座談會」上說，打疫苗比喻相關產業轉型必經的陣痛。他直言過去靠政治紅利銷陸獲利的時代已結束，政府要協助產業分散市場以抵禦風險。中央社記者沈朋達攝 111年8月5日

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（中央社記者沈朋達台北5日電）面對中國大規模暫停台灣食品和農產品進口，學者李淳以打疫苗比喻相關產業轉型必經的陣痛。他直言過去靠政治紅利銷陸獲利的時代已結束，政府要協助產業分散市場以抵禦風險。

國立政治大學國際關係研究中心今天舉辦「解析美國眾議院議長裴洛西亞洲行座談會」，中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長李淳在會中做上述表示。

美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日訪台後引起中國強烈不滿，不僅3日起在台灣周邊海域發動大規模海空軍事行動，日前也暫停大量台灣食品和農產品進口。

李淳對此以注射疫苗抵抗COVID-19，比喻產業抵禦中國經濟脅迫所做的調整。

他直言，過去因兩岸政治紅利，使銷陸農產品可高獲利的時代已經結束。以石斑魚為例，若要開拓歐美市場，則要將魚養得更大，以符合當地嗜吃魚排的需求，但延長的養殖週期也承擔更高的風險；而鳳梨若要外銷日本，也需調整為從下種起便做溯源紀錄的模式。

李淳說，這對業者必然是痛苦的過程，政府必須充分與產業溝通，降低和縮短痛苦程度，以免外溢為政治效應。而一旦分散市場、調整產業結構，就不再害怕中國的「經濟制裁」。

台灣和中國去年9月都申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），會中有媒體詢問，裴洛西訪台是否會對台灣加入的進程造成影響？

李淳對此表示，從東南亞國家對美國力推的印太經濟架構（IPEF）態度即可知，多數國家都迴避在美中之間選邊站，這項態度也將反映在兩岸申入CPTPP的議題上。目前而言，台灣要加入的機率非常低，裴洛西訪台與否，並不構成影響。

對於裴洛西訪台期間提到，希望台美儘快簽署貿易協議。李淳認為，由於美國朝野目前並不支持和外國洽簽FTA，因此裴洛西所說的較可能是台美21世紀貿易倡議。

外交部昨天也說，台美21世紀貿易倡議6月啟動後，後續會議已在洽談中，相信未來幾個月就能看到一些台美經貿關係的具體成果。（編輯：陳沛冰）1110805