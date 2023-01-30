回任府發言人 Kolas：要讓世界看到中華民國台灣

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（中央社記者葉素萍台北30日電）總統府今天宣布，Kolas Yotaka回任總統府發言人。Kolas晚間透過臉書表示，穩定、和平、繁榮、富強、人民的意志，是不斷求的目標，要讓世界看到中華民國台灣。

Kolas說，感謝總統、副總統，任命她回總統府擔任發言人，希望不辜負總統、副總統的期待，做好應做的工作。不管是國內或國外的媒體，都可以更認識真正的台灣政治與經濟，她會盡全力。

她說，中國及親中國陣營的認知作戰實力非常強大，大到大家無法想像。尤其在烏俄戰爭後，這種資訊戰與假訊息攻擊，看在她這個曾經做過記者、局長、立委、選過縣長、做過府院黨發言人的人眼中，情況已十分嚴峻。「請大家一定要相信，我們正站在關鍵的路口」。

Kolas認為，如果一個國家不清楚說明自己的立場，別人就不知道這個國家要什麼，當然就無從幫起，所以要講清楚。穩定、和平、繁榮、富強、人民的意志，是不斷求的目標，要讓世界看到中華民國台灣，「要上工了」。（編輯：林興盟）1120130