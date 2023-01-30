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紐時：中國大撒幣挖走台灣友邦 索羅門民眾反感益增
首頁 / 政治

張惇涵任總統府副秘書長 Kolas Yotaka接發言人

2023/1/30 17:38（1/30 17:57 更新）
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總統府30日宣布新人事案，政務副秘書長由原總統辦公室主任、發言人張惇涵接任。（中央社檔案照片）
總統府30日宣布新人事案，政務副秘書長由原總統辦公室主任、發言人張惇涵接任。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北30日電）總統府今天宣布新人事案，總統府秘書長由前交通部長林佳龍接任，特任副秘書長將由黃重諺接任，政務副秘書長由原總統辦公室主任、發言人張惇涵接任。

此外，Kolas Yotaka

谷辣斯．尤達卡 Kolas Yotaka小檔案

  • 生日：1974年3月17日
  • 黨籍：民主進步黨
  • 學歷：東海大學社會研究所碩士
  • 經歷：總統府發言人，行政院發言人，第9屆立法委員，桃園市政府原住民族行政局局長，原住民族電視台新聞部副理、主播，民視新聞部記者
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將回任總統府發言人，而前行政院發言人室專門委員、前內政部長室秘書林聿禪將出任新任發言人職務。另外，總統辦公室主任將由資深幕僚總統府秘書朱財慶接任。
總統府今天發布新聞稿表示，總統期許借重林佳龍中央與地方的完整歷練、豐富的政務經驗，襄助她推動總統府業務及各項國政工作。總統也盼借重黃重諺對總統府政務的熟稔，以銜接國安事務統籌議題與督導發言事務，並請張惇涵

張惇涵小檔案

  • 生日：民國70年7月17日
  • 現職：總統辦公室主任兼任總統府發言人
  • 學歷：台灣大學政治學研究所碩士
  • 經歷：桃園市政府新聞處長、民進黨中央黨部主席室主任兼發言人
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協調政策及執政團隊間的橫向溝通。

此外，總統希望借重Kolas Yotaka曾任府院發言人的經驗，以利重大政策對外說明，並期許借重林聿禪曾於行政部門的幕僚經驗、熟稔媒體聯繫工作以協助發言業務。

總統府表示，除了行政院內閣團隊已完成人事調整，總統府團隊也調整就位、能立即上手，執政團隊將能無縫接軌繼續推動各項國政業務、力求各項政策順利推展。（編輯：林克倫）1120130

Kolas Yotaka將回任總統府發言人。（中央社檔案照片）
Kolas Yotaka將回任總統府發言人。（中央社檔案照片）
#總統府
#張惇涵
#林佳龍
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