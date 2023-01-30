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陳建仁：延續蘇貞昌團隊成績 盼政務無縫接軌

2023/1/30 19:58（1/30 20:13 更新）
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圖為陳建仁28日下午在台北徵詢內閣人事，面對守候媒體合掌致意。（中央社檔案照片）
圖為陳建仁28日下午在台北徵詢內閣人事，面對守候媒體合掌致意。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北30日電）準行政院長陳建仁晚間透過臉書指出，新內閣留用部分行政院長蘇貞昌的閣員，期待延續「會做事團隊」的優異成績，明天內閣正式上任後，盼政務能無縫接軌，讓台灣更好。

行政院長蘇貞昌今天上午率內閣總辭，新舊內閣交接安排在31日。行政院秘書長李孟諺與準行政院發言人陳宗彥下午也舉行記者會完整說明新內閣名單。

陳建仁晚間透過臉書說，台灣面對全球百年大疫之後，以及眼前的各項挑戰，因此內閣改組以溫暖堅韌為核心價值，且在徵詢閣員過程中，都與總統蔡英文密切討論，也獲得蔡總統充分授權。

他說，內閣團隊組成是以穩健銜接政務、擴大世代參與、增加女性閣員、延攬地方人才4大原則來推動的。

為了穩健銜接政務，陳建仁說，他留用部分現任閣員，期待延續「會做事團隊」的優異成績，且女性閣員增加至7位；另為讓新內閣注入新血、更貼近民意，也延攬多位在地方表現優異的縣市首長、政務官與民意代表。

陳建仁表示，新的內閣團隊明天將正式上任，期待無縫接軌，為國家打拚、回應社會期待、完成民眾託付，讓台灣更好。（編輯：林興盟）1120130

#陳建仁
#蘇貞昌
#行政院長
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