考試院新春團拜 黃榮村：持續推動組織改造

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（中央社記者陳俊華台北30日電）考試院今天舉行新春團拜，考試院長黃榮村說，為因應民國112年7月1日實施的公務人員個人專戶退撫新制，考試院及所屬部會的組織改造勢在必行，將積極協調立法院優先審議。

黃榮村今天主持新春團拜活動，副院長周弘憲、秘書長劉建忻、考選部長許舒翔、銓敘部長周志宏、保訓會主委郝培芝及全體考試委員共同參與。

黃榮村致詞表示，感謝考試院工作人員致力於健全文官法案推動，在過去一年完成4項重大法案的訂定與修正，期勉大家未來持續配合國家發展與社會需要，健全文官制度，並以成為稱職政府人力資源部門而持續推動組織轉型。

黃榮村指出，過去幾年民眾的生活及工作因疫情受影響，但考試院創新改革腳步並未停歇。在重大法案方面，修正通過「公務員服務法」落實公務人員健康權保障；制定「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法」提升退撫制度財務健全。

黃榮村說，另外，也修正通過「專門職業及技術人員轉任公務人員條例」促進政府選才彈性化及多元化；修正通過「公務人員任用法」放寬限制轉調期間公務人員為養育3足歲以下子女調任機關限制。

在數位轉型方面，黃榮村指出，包括全面實施電子化證書、擴增國考電腦化測驗試場、建置考試院統計查詢網、發行考試院公報電子化等政府數位服務或資訊公開作為。

黃榮村表示，考試院是最高人力資源部門，肩負健全文官體制；展望新的一年，考試院為因應112年7月1日實施的公務人員個人專戶退撫新制，考試院及所屬部會的組織改造勢在必行。

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黃榮村說，所涉及配套法案，包含「考試院組織法」、「銓敘部組織法」、「公務人員退休撫卹基金管理條例」等3項修正案、「公務人員退休撫卹基金管理局組織法」的立法，以及廢止「公務人員退休撫卹基金管理委員會組織條例」。

考試院表示，112年考試院正式啟動組織改造，將積極協調立法院將上述5項組織改造法案排入優先審議法案，早日完成立法程序。（編輯：趙蔚蘭）1120130