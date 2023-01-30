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陳宗彥：新內閣用人唯才 首次院會將邀六都首長

2023/1/30 16:20（1/30 16:29 更新）
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（中央社記者賴于榛、葉素萍台北30日電）陳建仁內閣人事底定，準行政院發言人陳宗彥今天表示，過去考量疫情，曾暫停邀請六都首長列席行政院會，目前規劃新內閣第一次院會2月2日舉行，將邀請六都首長列席。

行政院長蘇貞昌今天上午率內閣總辭，新舊內閣交接安排在31日；確定留任的行政院秘書長李孟諺，以及陳宗彥下午在公務人力發展中心舉行記者會，公布包含政務次長在內的新內閣完整名單。

對於外界質疑新內閣與舊內閣差異，以及是否派系共治等等，陳宗彥回答媒體提問時指出，陳建仁組閣有4大原則，就是穩健銜接政務、擴大世代參與、擴大女性閣員以及延攬地方人才。

他說，無論是哪個部會首長或是次長，都是考量其能力與專業度，用人唯才，並無派系思考，同時也進用許多女性閣員，且為了貼近民意，邀請不同地方人才入閣，希望在中央一起奮鬥努力。

陳宗彥指出，另外，這次組閣邀請的也是地方兩任屆滿、施政評比達到五星級的地方首長。（編輯：林興盟）1120130

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