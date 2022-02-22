疫情致薪資差距擴大 女性多做58天才與男性同酬

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（中央社記者吳欣紜台北22日電）今年兩性同酬日為2月27日，女性須比男性多工作58天才達整年總薪資相同，調查顯示，受疫情影響，女性受僱員工較多的住宿餐飲業時薪增長不比男性居多的製造業，讓薪資差距擴大。

勞動部今天發布新聞稿宣布，依據主計總處110年薪資統計初步結果，台灣女性平均時薪304元，為男性361元的84.2%，兩性薪資差距為15.8%。

也就是說，女性較男性須多工作58天（365日曆天x15.8%≒58天），才能達到整年總薪資相同，因此今年「同酬日」為2月27日。

勞動部指出，這次薪資調查範圍從去年起新增「研究發展服務業」、「學前教育」及「社會工作服務業」，相關統計資料追溯修正至108年1月，就近3年觀察，台灣兩性平均時薪差距由108年14.9%降至109年14.8%，110年升至15.8%，也就是說女性須增加工作天數分別為55天、54天及58天。

進一步了解兩性薪資差距擴大原因，根據調查顯示，去年兩性平均時薪都較前年增加，女性增3.3%，較男性4.6%低，致使兩性平均時薪差距較109年擴大，也與去年產業間景氣狀況及加薪幅度出現較大落差有關。

勞動部統計處處長梅家瑗告訴中央社記者，近十年來，女性薪資增長幅度都較男性高，因此同酬日才會一直往前走，但去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情第3級警戒影響，女性受僱員工占比較高的住宿及餐飲業時薪增長有限、增1.2%，而男性占比較高的製造業則因外貿暢旺，帶動時薪擴增、增5.5%。

此外，製造業中兩性薪資差距也有擴大現象，像是電子零組件的女性平均時薪增6.7%，男性則增13.2%等，除性別外，也可能與工作性質及職類等因素有關。

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梅家瑗也提到，去年第4季時，其實女性薪資增長幅度已經回到過去較男性高的情況，但整年看下來仍不比男性，因此同酬日才會延後，否則去年女性時薪增加3.3%，其實已是過去3年的新高。

另外，根據資料顯示，歷年來台灣兩性平均薪資差距相較美、日、韓等國為小，110年台灣為15.8%，低於日本的30.7%（109年）、南韓30.4%（109年）及美國16.9%。（編輯：陳政偉）1110222