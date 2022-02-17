薪水追不上物價 110年實質經常性薪資5年首見負成長

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）主計總處今天發布110年全年受僱員工薪資統計，儘管去年經濟成長率高達6.28%、相當亮眼，但物價上漲存在壓力，使得全年實質經常性薪資落入負成長、年減0.04%，也是5年來首次實質經常性薪資「倒退嚕」。

主計總處統計，110年全年每人每月經常性薪資平均為新台幣4萬3211元，年增1.93%；每人每月總薪資平均為5萬5754元，年增2.94%。

進一步觀察剔除物價因素後的實質經常性薪資為4萬1422元、年減0.04%，也是106年以來首次落入負成長，意味著經常性薪資成長追不上物價上漲的速度；實質總薪資則為5萬3445元、年增0.96%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，外界關心實質薪資反映的實質購買力，去年以來確實物價指數略高一些，使得實質經常性薪資略減，但也要考量廠商調整薪資發放方式帶來的影響。

陳惠欣指出，廠商發放的薪資結構中，非經常性薪資比重從18%增至22%，也就是說，以前廠商習慣於年前發放年終或績效獎金，近年來部分廠商傾向按季發放獎金，受僱員工可以更即時拿到，「把總薪資放進來觀察，實質總薪資還是正成長」。

主計總處統計今天也公布110年全年受僱員工人數平均為813萬人，年增1.7萬人或0.21%，脫離109年受疫情影響的衰退表現。

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陳惠欣表示，單看110年12月受僱員工人數為817.3萬人，已經超過去年4月、疫情升溫之前817.1萬人的水準，漸漸走出疫情陰霾；但進一步看各業別表現，有些已經轉好，有些受疫情衝擊仍深。

陳惠欣指出，去年12月製造業受僱員工人數比4月增加8000人，住宿餐飲業也已追平4月水準，但批發零售、藝術休閒、其他服務業等業別受僱員工人數都還是低於去年4月的表現。（編輯：趙蔚蘭）1110217