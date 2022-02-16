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無薪假1.4萬人 單一航空公司增300人

2022/2/16 10:45（2/16 11:03 更新）
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勞動部16日公布最新減班休息統計，實施2226家、1萬4129人。（中央社檔案照片）
勞動部16日公布最新減班休息統計，實施2226家、1萬4129人。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北16日電）勞動部今天公布最新減班休息統計，實施2226家、1萬4129人。實施業別仍以旅行社、運輸及倉儲業等受邊境管制的行業為主，其中有一家航空公司本期就增加約300多人。

勞動部今天指出，本期因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2226家，實施人數1萬4129人。較2月8日公布實施家數計2019家、實施人數1萬2659人相比，本次家數增加207家，人數增加1470人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，本期增加家數及人數最多還是支援服務業（旅行社），增加116家、568人，主要是勞資雙方協商減班休息到期後接續通報。

王金蓉指出，另外在運輸及倉儲業也增加16家、423人，主要是有一家航空公司增加約300多人，同樣也是屬於接續通報。目前觀察實施減班休息的行業別，主要仍然是因邊境管制影響。

王金蓉提到，另外在住宿及餐飲業也約略增加23家、278人，有一些連鎖飯店或小型餐飲業等零星通報；另外製造業中有一家金屬機電工業，為汽車零組件加工廠，也實施約40多人。

若比較春節過前年後減班休息情況，王金蓉指出，年前最後一次統計，數字為2132家、約1.3萬人；這期2226家，實施人數1萬4129人。這兩期主要實施的行業別也都是旅行社、運輸及倉儲業等受邊境管制影響的行業，因此評估國內內需型產業受到COVID-19疫情衝擊影響相對不大。

王金蓉補充，過年後雖然2月8日有公布一期、人數微減，但這期比較像是春節前、接續前一個月的情況，業者尚未提接續申報。

根據資料，這期實施家數最多的是支援服務業1319家、批發及零售業280家、住宿及餐飲業161家；人數以支援服務業8794人最多，其次是運輸及倉儲業1213人、住宿及餐飲業1085人。（編輯：屈享平）1110216

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