製造業110全年未亮黃藍燈 台經院：整體穩健成長

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（中央社記者蘇思云台北28日電）台經院今天公布110年12月製造業景氣燈號，連續亮出第3顆綠燈。台經院表示，去年全年未出現過黃藍燈與藍燈，顯示110年整體製造業燈號表現穩健成長。

回顧110年全年製造業燈號表現，台經院統計，共出現1次紅燈（繁榮）、7次黃紅燈（揚升）與4次綠燈（持平），全年都未出現過黃藍燈（低迷）與藍燈（衰退），顯示整體製造業燈號表現穩健成長。

台經院分析，主要原因在於，儘管全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情反覆，不過隨著主要經濟體疫苗覆蓋率快速提升，歐美國家鬆綁嚴格管控措施，經濟活動重回正軌，搭配各國財政政策陸續施行，帶動傳產貨品需求回升、科技產品持續暢旺。

台經院表示，製造業景氣信號值由110年11月的15.42分，減少1.27分至12月的14.15分，12月製造業燈號連續3個月維持持平的綠燈。

台經院表示，去年12月進出口、外銷訂單及生產等指標續呈雙位數成長，不過漲幅出現緩和跡象，影響原物料投入面指標表現。12月國內股票市場在全球股市因美國聯準會（Fed）定調購債及升息進程等消息出現上揚進而帶動台股上漲，不過，109年12月製造業營運明顯轉強，墊高基期測驗點分數。

台經院表示，變種病毒Omicron在全球快速擴散，雖然重症死亡人數相對較少，但仍打擊全球需求，加上供應鏈不穩、部分已開發及開發中經濟體不斷上升的通膨壓力，為全球經濟復甦帶來不確定性。

台經院分析，12月指標出現較明顯分歧，部分科技產品仍受惠半導體漲價、疫情推升需求等，年終消費端需求增加、出口、生產及外銷訂單等指標續強。

傳產方面，因中國經濟成長放緩、部分業者產線維修等，加上109年12月比較基期較高，包括塑、橡膠製品、機械設備及基本金屬製品等出口增幅皆較11月減少超過4成，也有部分產業的生產指標年增率負成長。

展望今年，台經院指出，仍要留意3議題。第一，中國2021年下半年以來經濟明顯轉弱，加上部分地區疫情增溫及舉辦冬奧會等，須留意對兩岸產業與製造業影響。

第二，全球供應鏈瓶頸問題是否趨緩；第三，110年快速成長、導致基期墊高，111年製造業表現將成為觀察未來台灣經濟發展的重點之一。（編輯：楊蘭軒）1110128