揮別熱絡紅燈 12月景氣燈號亮出第2顆黃紅燈

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國發會發布2021年12月的景氣燈號為黃紅燈，加上去年11月回溯修正後的結果，已經是連續2個月亮黃紅燈。圖為台北西門町商圈逛街人潮。（中央社製圖）

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（中央社記者蘇思云台北27日電）國發會今天發布2021年12月的景氣燈號為黃紅燈，加上去年11月回溯修正後的結果，已經是連續2個月亮黃紅燈，揮別去年2月到10月的連9紅。

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國發會表示，去年12月 景氣燈號 景氣燈號小百科 根據國家發展委員會，景氣對策信號各燈號之解讀意義如下： 紅燈： 景氣熱絡

景氣熱絡 黃紅燈： 注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向

注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向 綠燈： 當前景氣穩定

當前景氣穩定 黃藍燈： 注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向

注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向 藍燈：景氣低迷 看更多 關閉 9項構成項目燈號都維持不變，綜合判斷分數為37分，跟11月修正值37分持平。領先指標雖轉呈微幅下跌，但同時指標持續上升，顯示國內景氣仍處穩健成長。

國發會景氣對策信號各燈號意義分別為，若對策信號亮出綠燈，表示當前景氣穩定、紅燈表示景氣熱絡、藍燈表示景氣低迷，至於黃紅燈跟黃藍燈二者都是注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向。（編輯：潘羿菁）1110127