12月外銷接單創高連22紅 全年度6741億美元史上最佳

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（中央社記者梁珮綺台北20日電）外銷訂單大豐收，經濟部今天公布去年12月接單金額679億美元，寫單月新高，年增12.1%；全年接單6741.3億美元，創史上最佳；其中，電子與資通訊2大產品合計貢獻近6成接單，為最大動能。

去年12月外銷接單表現，堪稱寫下3大驚奇，12月679億美元不僅連2個月站上600億元大關，也創單月新高，此外，第4季1925億美元寫單季最高，也進一步推升全年6741.3億美元登頂新高。

觀察主要貨品表現，經濟部統計處長黃于玲分析，供應鏈問題緩解、數位轉型及新興科技應用需求持續擴增，帶動相關產品接單暢旺，如電子產品為216.5億美元，年增12.2%，不僅創歷史新高，也是連續23個月呈雙位數成長，全年度接單首度站上2000億美元大關，來到2074億美元，創新紀錄。

另外一大主力的資通訊產品，12月接單金額為216.4億美元，年增12.7%，也是歷史新高；全年接單1930.7億美元，續創新高。

電子與資通訊2大產品合計年度接單達4004.7億美元，占比總外銷訂單6741.3億美元的59%，成為最大貢獻。

傳統貨品則受惠終端需求熱絡以及國際原物料價格維持高檔，表現優於預期，黃于玲說，主要國家續推基礎建設，推升鋼品成長量能，基本金屬接單金額去年12月接單33億美元，年增24.9%，創歷年同月新高；塑橡膠製品、化學品都呈現雙位數成長。

不過，機械產品12月接單22.6億美元，年減1.4%，是唯一衰退的產品，黃于玲說明，主要是中國大陸經濟成長放緩、廠商投資轉趨保守的緣故，加上去年同月比較基期高，才會呈現減幅。

依主要接單地區來看，接單金額以美國最多，去年12月接單金額為208.7億美元，累計全年衝上2000億美元大關，達到2001.4億美元，創下新紀錄。

至於中國大陸及香港110年度接單金額為1750.5億美元，位居接單地區第二高；第三為歐洲的1346.3億美元；居四為639.2億美元；日本為343.2億美元。

整體而言，去年雖然深陷疫情干擾，也催化數位經濟延續，激勵科技類貨品全年接單暢旺，而隨著疫苗施打率提高、各國推動各項振興措施，全球經濟穩定復甦，黃于玲分析，傳統貨品在終端需求回溫、原物料價格攀升下，產品價量齊揚，表現亮麗。

展望未來，黃于玲分析，全球經濟仍朝正向軌道邁進，而疫情改變民眾生活型態，提升民眾對電子、資通訊產品的需求，有助延續接單動能，預估今年1月接單金額為585億至600億美元，雖為月減13.8%至11.6%，但仍較去年同期增加，年增11%至13.8%。（編輯：潘羿菁）1110120