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台工具機去年出口額年增29.1% 今年增幅看3成

2022/1/10 17:52（1/10 18:10 更新）
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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）台灣工具機暨零組件工業同業公會今天公布統計，去年工具機累計出口額27.83億美元，較前年21.55億美元成長29.1%。公會預期外在環境若穩定，台灣工具機產業今年出口額也將成長2至3成。

根據工具機公會統計，台灣金屬切削工具機產品去年出口額約23.04億美元，較前年成長29.2%，金屬成型工具機產品去年出口額4.79億美元，較前年成長29%。

去年12月，台灣工具機出口額近2.58億美元，較去年11月2.79億美元減少7.8%，較前年同期成長近25.4%。

工具機公會表示，去年面對地緣政治風險、2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情常態化、物料短缺、人力不足、港口塞船、海運飆漲等問題，全球化供應鏈發生結構性改變，供應鏈重組帶動一波新的市場需求，台灣因疫情控制相對得宜，工具機產業無畏外在環境壓力展現強韌實力。

展望今年，公會指出，全球雖仍籠罩在疫情不斷變異的隱憂當中，但製造業需求強勁、各國政府擴大公共投資，工具機設備需求不減反增。

公會表示，台灣工具機朝向智慧化、提升附加價值發展，若外在環境因素趨於穩定，預期今年台灣工具機產業出口額，也將成長2成至3成幅度。

觀察去年台灣工具機出口前10大國家，公會統計，依出口金額排序是中國（含香港）、美國、土耳其、俄羅斯、越南、泰國、印度、荷蘭、義大利、馬來西亞。

其中，中國（含香港）市場去年占台灣工具機整體出口比重32.7%，出口金額9.11億美元，較前年7.57億美元成長20.4%；美國占去年出口比重11.6%，出口金額近3.23億美元，較前年2.73億美元成長18.3%；土耳其占去年出口比重8.7%，出口金額2.41億美元，較前年1.65億美元成長46.2%。（編輯：康世人）1110110

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