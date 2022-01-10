台灣機械去年出口值創新高 整體產值達1.3兆元

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）台灣機械公會今天公布去年12月機械出口值29.89億美元，年成長15.1%，並連續16個月均呈現較上一年同期成長，去年累計出口值達331.38億美元，創歷史新高；去年台灣機械整體產值估達新台幣1.3兆元。

不過，公會指出，新台幣匯率持續升值，嚴重影響機械業者國際接單能力，此外Omicron變異株病毒威脅，效應有待觀察。

台灣機械工業同業公會今天公布去年全年台灣機械設備進出口統計，去年12月機械出口持續成長，單月出口值29.89億美元，較前年同期25.97億美元成長15.1%，公會表示，這是自前年9月起連續16個月，每個月都較上一年同期成長。

觀察去年，公會指出，去年有6個月單月出口值超過29億美元，推升去年度累計出口值達331.38億美元，較前年增加27%，創下歷史新高；同時台灣防疫表現良好，大量台商回台投資推升國內設備需求，去年台灣機械整體產值估達新台幣1.3兆元。

其中在工具機產業，公會統計去年12月工具機出口2.58億美元，年成長25.3%，去年全年工具機產業出口值27.83億美元，較前年增加29.1%，預估去年台灣工具機全年產值達新台幣1082億元。

公會指出，去年台灣機械出口持續受到新台幣升值、原物料上漲與航運成本高漲等3項不利因素影響，不過成長力道十分強勁。

不過公會表示，近期新台幣兌美元匯率仍持續升值，去年全年升值幅度2.87%，相較競爭對手國日本日圓全年貶值11.47%、韓國韓元貶值9.67%，在出口競爭上已造成近15%的不利競爭條件，嚴重影響機械業者國際接單能力，公會呼籲政府應積極穩定匯率，維持與競爭對手國之間的出口競爭力。

觀察COVID-19疫情變數，公會表示，目前全國持續維持二級警戒，加上近期Omicron變異株病毒威脅全球，對全球經濟發展是否進一步影響，須密切觀察。

公會表示，台灣邊境管制規定與防疫清零政策，持續對經濟造成影響，建議政府可參考國外先進國家做法，適當因應與調整，降低對產業衝擊。（編輯：郭無患）1110110