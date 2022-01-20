開拓外銷新通路 高雄產銷履歷農產品將進軍韓國

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高雄市政府農業局20日表示，近期成功媒合有產銷履歷的蜜棗進軍韓國市場，目前正進行相關檢疫程序，預計很快可開始出貨。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月20日

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）開闢水果外銷新通路，高雄市農業局今天表示，除了蜜棗、芭樂等水果持續出口日本、新加坡、加拿大等地，今年也成功媒合產銷履歷蜜棗出口韓國，預計近期可出貨。

農業局今天在燕巢區大山元農場舉辦「高雄安全城市農糧產品商機媒合會」，在農業局長張清榮見證下，由各家供應商代表與農民及農民團體簽署合作備忘錄。

農業局對中央社記者表示，高雄的蜜棗、芭樂等水果，持續穩定供應日本、新加坡、加拿大等國，最近再成功媒合有產銷履歷的蜜棗進軍韓國市場，目前正進行相關檢疫程序，預計很快可開始出貨。

農業局表示，未來外銷的水果，將以有產銷履歷為主，農業局專業團隊輔導農民及農民團體導入產銷履歷驗證已10年，驗證面積相較100年成長10倍，目前共有2000多個產銷履歷農戶、種植面積約2400多公頃。

除了開拓國際市場，農業局也持續媒合國內通路，包括哈密瓜、木瓜、蜜棗等水果進入國內超市、量販店等，創造多元銷售管道。

張清榮表示，市府以國際通路、國內精品超市與連鎖量販通路3箭齊發，擴大農戶銷售商機，讓更多消費者看見高雄產銷履歷農產品，也希望更多農友一起加入安全生產體系。（編輯：黃世雅）1110120