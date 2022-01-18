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韓國公平會開罰操縱運價 長榮陽明萬海等共遭罰24億

2022/1/18 16:21（1/18 17:55 更新）
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韓國公平交易委員會指出，長榮（圖）、陽明、萬海等23家海運公司涉嫌在過去15年來於韓國至東南亞多條航線聯合違法操作運價。（中央社檔案照片）
韓國公平交易委員會指出，長榮（圖）、陽明、萬海等23家海運公司涉嫌在過去15年來於韓國至東南亞多條航線聯合違法操作運價。（中央社檔案照片）
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（中央社記者廖禹揚首爾18日專電）韓國公平交易委員會指出，長榮、陽明、萬海等23家海運公司涉嫌在過去15年來於韓國至東南亞多條航線聯合違法操作運價，今天共遭公平交易委員會開罰962億韓元（約新台幣24.4億元）。

這次遭罰海運商包括12家韓國企業及11家來自台灣、新加坡及香港的外商，涉案台灣業者包括CNC、長榮海運、萬海航運及陽明海運，分別遭罰11億6900萬韓元（約新台幣2964萬元）、33億9900萬韓元（約新台幣8619萬元）、115.1億韓元（約新台幣2.9億元 ）、24億1900萬韓元（約新台幣6134萬元）。

韓國公平會認定這23家業者在2003年12月至2018年12月間，合議操作韓國至東南亞的進出口航線運價共120次，藉由導入及提高基本運價及各種附加費用哄抬運價，並隱蔽違反公平交易法事項。

根據公平會調查，運價操作最初是由高麗海運、長錦商船等韓國主要國際海運公司同時提高韓國至東南亞、中國、日本航線的運價，東南亞航運公司協會旗下業者及亞洲區內討論協定組織（IADA）旗下的外商之後也加入操作運價行列。

調查報告指出，涉案業者會互相商議大型或主投標金額等，並約定互不搶貨，若貨主不遵守定好的運費，貨物就會遭到各家業者聯合拒絕裝船。

除23家海運商外，協助暗箱操作的東南亞航運公司協議會也遭罰1億6500萬韓元。

這次是韓國公平會首次實際對包括韓國業者在內的海運商開罰，不過，公平會審查委員原本建議最高開罰8000億韓元，但最終罰金只開出1/8水準的962億韓元，遭質疑懲罰太輕。

公平會表示，這次決議是聽取相關部會意見，考慮產業特性後的決定。韓國海運協會則發出聲明，對這次決議表示遺憾，並表示將提起行政訴訟。（編輯：周永捷）1110118

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