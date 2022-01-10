陽明去年12月營收351億元寫新高 萬海創歷史第4高

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（中央社記者蔡芃敏台北10日電）貨櫃三雄全數公告去年12月營收，陽明營收新台幣351.07億元，表現創新高，萬海則寫下單月第4高表現。若觀察全年累計營收，貨櫃三雄同寫新猷。

陽明去年12月營收為351.07億元，較11月成長1.81%，年增108.13%，創下單月新高；去年全年累計營收為3344.75億元，年增120.22%。

第4季是近洋線旺季，萬海去年12月營收達232.52億元，為單月第4高，月增1.55%，年增107.17%；去年營收2280.14億元，年增178.47%。

長榮12月營收522.25億元，為歷史次高；去年合併營收4893.97億元，年增136.1%。

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陽明指出，每年第4季通常是海運傳統淡季，不過，全球塞港問題難解，且隨著變異株Omicron確診病例增加，運輸工人短缺，加上中國農曆春節將至，業者積極出貨，帶動第4季表現淡季不淡，運價維持高檔。

展望後市，陽明表示，全球通膨疑慮、疫情仍是今年不確定因素，此外，今年美國西岸港口營運商與碼頭工人將在首季進行勞資談判，估計將造成市場「趕運潮」，為供應鏈增添變數，預計市場延續供給吃緊格局。（編輯：潘羿菁）1110110