疫情致海運大增人手不足 日本擬2025啟用無人船

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因應全球海運需求增加，日本研發全自動的「無人駕駛船」，規劃明年試航、2025年啟用。圖為日本改裝舊貨櫃船「朱雀號」為無人駕駛船。（共同社）

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（中央社東京27日綜合外電報導）COVID-19疫情使得宅經濟崛起，全球海運需求大增，但人力持續不足；日本加緊研發海上全自動駕駛的「無人駕駛船」，明年將在東京灣和伊勢灣之間試航無人貨櫃船，盼2025年啟用。

日本共同社報導，日本研發的無人駕駛船使用衛星定位系統（GPS）和最新雷達裝備，並在千葉縣的「陸上支援中心」設有遠距駕駛艙，坐上駕駛座後，眼前出現12個大小螢幕，場景宛如動畫電影「宇宙戰艦大和號」的船艙內。

實驗的無人船是全長約100公尺的貨櫃船，船上的攝影機和雷達捕捉到的周遭影像，將即時顯示在支援中心的螢幕上，對無人船進行遠距監控，若發生狀況或意外，可在支援中心進行手動遙控。

日本財團與約30家企業合作研發全自動駕駛的「無人駕駛船」，提出「全自動駕駛的未來設計」計畫（DFFAS, Designing the Future of Full Autonomous Ship）。

這項計畫將資深船長腦中的多年經驗和技術轉化成數據，無人船設定目的地後，將參考GPS、海圖、洋流、過去的航行路線等，自動決定最適合的航路，經驗豐富的船長需要數小時才能制定的航路，無人船僅需5分鐘就能完成。

無人船可掌握周圍船隻的位置、速度和行進方向，自動避免船隻碰撞，還可測量船與碼頭的距離、調整船速，安全駛離或停靠港口等。

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無人船將由造船公司「三和碼頭」（SANWA DOCK）改裝舊貨櫃船「朱雀號」（SUZAKU）而成，計畫明年2月完工，明年將在東京灣和伊勢灣之間試航。考量在有多艘船隻運行的海域航行有危險性，且可能遭遇暴風雨、船隻故障等意外，支援中心將進行24小時監控。為確認安全，現階段將有約30名相關人士乘船。

報導指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情使得從中國到美國的家具和家電等貨物運輸量增加，但貨櫃不足導致全球海運費飆升；國土交通省表示，日本負責國內海運的船員約有2.8萬人，因工作條件嚴苛及出海後一段時間無法回家等原因，面臨高齡化和人手短缺等問題。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1101227