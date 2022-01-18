韓國公平會控貨櫃三雄操縱運價 陽明：將依法上訴

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韓國公平會以違法操縱運價為由，裁罰23家船公司，台灣貨櫃三雄也名列其中。陽明證實確有此事，後續將依法上訴。（陽明提供）

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（中央社記者蔡芃敏台北18日電）韓國公平會以違法操縱運價為由，裁罰23家船公司，台灣貨櫃三雄也名列其中。長榮和萬海表示尚未收到官方書面資料，陽明證實確有此事，後續將依法上訴。

韓國公平會今天針對現代商船、長榮、萬海等23家航商裁罰962億韓元（約新台幣24.4億元），裁罰理由為過去15年操控韓國至東南亞間多條航線運價。

涉案台灣業者包括CNC、長榮、萬海及陽明，分別遭罰11億6900萬、33億9900萬、115.1億、24億1900萬韓元。

對此，萬海表示，尚未收到主管機關書面通知，暫無回應。

長榮表示，尚未收到韓國公平會處分書，對於相關資訊及處分內容尚待釐清。待收到相關資料後，將研議後續處理方式。

陽明主管證實確有此事，但金額非終判，陽明將依法上訴。

貨攬業者分析，韓國以出口為導向，出貨不順、高運價讓業者壓力大增，推估是業者集體向韓國公平會舉報。不過，韓國公平會要舉證船公司涉嫌聯合壟斷「恐有難度」，最終結果仍待觀察。

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他進一步指出，船公司對運價相當敏感，絕不談論運價、合約，否則恐遭舉報集體壟斷。像是根據美國規範，船公司若要調漲綜合費率附加費（GRI），須提交資料供聯邦海事委員會（FMC）備查。雖然美國屢次大動作調查運價，但業者已依法申報，官方查無不法，導致調查「雷聲大雨點小」。

貨攬業者說，海運市場過去曾低迷10多年，船公司咬牙苦撐，這波海運多頭純粹因塞港難解，供需失衡，市場機制帶動運費飆升。（編輯：黃國倫）1110118