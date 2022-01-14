看好企業獲利成長 外資調升台股目標至21000點

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（中央社記者吳家豪台北14日電）美系外資發布研究報告指出，台股企業獲利在2022年至2023年仍有成長空間，外資有望持續回補，重申台股「加碼」投資評等，將2022年指數目標從19500點調升至21000點。

美系外資認為，外資自台股連續兩年淨流出達330億美元（約新台幣9115億元），去年第4季開始回補科技類股；由於台灣科技股估值與全球相比仍處於歷史低檔，外資有望繼續流入。

在科技股為主軸下，美系外資預期2022年、2023年台股企業每股盈餘將分別年增5%、8%。MSCI台灣指數目前本益比約15.2倍，扣除權值電子股台積電後本益比僅12倍，在亞太除日本以外市場相對便宜，具投資吸引力。

從總體經濟角度來看，美系外資認為，台灣政策逐步趨於正常化後，個人消費將明顯反彈，出口和固定資產投資仍維持強勁表現，預估2022年、2023年台灣經濟成長率都將達到3.2%；另預估2022年通膨率約2.3%，但2023年可能快速降到1.4%。

針對投資組合，美系外資看好科技股的半導體族群、非科技股的金融族群，並點名25檔受惠數位與科技轉型商機、且今明年每股盈餘年複合成長率至少將達5%的個股，包括台積電、聯發科、鴻海、聯電、台達電、南電、玉山金、欣興、瑞昱、緯穎、永豐金、穩懋、中美晶。

其他獲外資看好的個股包含華邦電、台勝科、景碩、上銀、緯創、致茂、信邦、新唐、智原、同欣電、強茂、貿聯-KY。（編輯：張良知）1110114