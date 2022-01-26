全球晶片荒未解 調查：美企半導體庫存剩不到5天

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國商務部今天表示，美國企業的半導體庫存平均僅剩不到5天，供應一旦中斷，恐得面臨停產命運。

綜合法新社和路透社報導，美國商務部去年要求全球半導體業者提供晶片生產、銷售等資訊，以了解晶片缺貨情形。商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）去年11月表示，台積電、韓國三星電子（Samsung）和SK海力士等企業承諾將提交紮實完整的數據。

去年9月針對150多家公司進行調查的結果，凸顯美國企業在全球關鍵電腦晶片短缺的情況下所面臨的不穩定局面，晶片短缺問題已迫使若干企業削減產量，並導致通膨持續飆升。

美國總統拜登有意砸下520億美元，扶植國內半導體生產與研究，聯邦參議院已於去年批准相關法案，但仍有待眾議院通過。

雷蒙多在聲明中表示：「半導體供應鏈依然脆弱，國會儘快通過晶片資金（法案）至關重要。」

她說：「隨著需求飆升加上現有設施生產飽和，從長遠來看，這場危機的唯一解方式顯然是重建我們國內的製造能力。」

調查發現，當前對晶片的需求比2019年高出20%，公司預計未來6個月的訂單將超過供應。

晶片庫存中間值已從2019年的40天大幅滑落至2021年的不到5天，美國商務部警告，「倘若新型冠狀病毒疫情、自然災害或政治不穩定衝擊外國半導體設施，哪怕只有幾週，美國製造業工廠也可能陷入停擺。」

雷蒙多說：「庫存量僅剩5天，沒有出錯的空間了。這告訴我們供應鏈有多麼脆弱。」

調查發現，全球半導體短缺，汽車和醫療設備產業首當其衝。

由於晶片缺貨導致汽車生產中斷，去年二手車價格飆升，推動美國2021年整體消費者物價上漲7%。

白宮一直嘗試鼓勵美國企業投資國內半導體設施，拜登21日對半導體製造大廠英特爾（Intel）投資200億美元在俄亥俄州興建新廠的「歷史性」計畫深表歡迎，不過英特爾的兩座新廠最快也得等到2025年才能投入生產。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1110126