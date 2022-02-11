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首頁 / 政治

政院：業者支持穩定物價政策 暫不調漲飼料價格

2022/2/11 18:29（2/11 19:18 更新）
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行政院11日表示，飼料業者支持穩定物價政策，暫不調漲飼料價格，舒緩中、下游業者壓力。（中央社檔案照片）
行政院11日表示，飼料業者支持穩定物價政策，暫不調漲飼料價格，舒緩中、下游業者壓力。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北11日電）行政院副院長沈榮津今天與飼料業者座談。行政院表示，飼料業者考慮政府已宣布免徵玉米5%營業稅，支持政府穩定物價政策，暫不調漲，以舒緩中、下游業者的成本壓力。

行政院今天發布新聞稿指出，沈榮津赴台灣飼料工業同業公會，與台灣五大飼料業者座談，聽取飼料產業目前營運現況及相關建言。

沈榮津致詞時指出，黃豆、小麥、玉米等大宗物資大多仰賴國外進口，其中玉米是製成飼料的主要原料，而飼料價格又會影響豬農與雞農的生產成本，進而牽動豬肉、雞肉的售價，也會影響餐飲業、小吃攤的食材成本，影響非同小可。

沈榮津說，政府瞭解飼料產業面臨國際玉米價格持續攀升，生產成本日益加重，因此宣布7日起免徵玉米5%的營業稅，協助飼料產業降低生產成本。

另外，沈榮津表示，下游的餐飲及批發零售業者昨天也已表達，只要上游業者不漲價，大家願意配合政府穩定物價。

台灣飼料工業同業公會理事長鄭武樾會中表示，近期因全球疫情影響，穀物期貨價格、運費大幅上漲，貨櫃延滯及國際性的通貨膨脹壓力持續擴大，致台灣飼料成本大漲。

鄭武樾說，飼料業者為配合政府穩定物價政策，日前已自行吸收很多成本，不過，考慮政府已宣布免徵玉米5%營業稅，願意共體時艱，暫不調漲飼料價格。（編輯：黃瑞弘）1110211

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