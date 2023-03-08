女性職場3大困境低薪、照顧與升遷 立委要政府解決

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（中央社記者林敬殷台北8日電）今天是三八婦女節，民進黨立委范雲今天與婦女、勞工團體共同召開記者會，提出職場女性三大困境，包括低薪、照顧及升遷，要求政府帶頭解決女性就業困境。

范雲說，很遺憾女性即使當了部長，仍在國會殿堂被國會議員公然歧視，反映國內女性職場的困境。據行政院統計資料顯示，男女薪資今年差距15.8%，女性低薪問題在女性集中產業更為嚴重，例如比例占了9成8的教保人員，以及8成的照顧服務員。

其次，我國女性勞參率在25到29歲接近9成，卻隨著年齡急速下降，照顧重擔讓女性婚育後難以留在職場；最後一項困境是升遷天花板，以年初內閣改組為例，女性比例17%，上市櫃公司董事會女性也不到2成，中小企業約為37%。

范雲及婦團、勞團提出8大處方箋，包括一、政府應制度性解決女性集中產業低薪現象；二、政府帶頭改善低薪，提高委辦方案薪資；三、企業ESG（環境保護、社會責任、公司治理）納入薪資透明化、同工同酬、董監事女性比例等；四、薪資透明化入法；五、政府應成立「照顧基金」，建立財源支持有薪家庭照顧假；六、鼓勵雇主僱用受暴、單親婦女；七、補助弱勢女性延托費用；八、修正行政院組織法，將內閣1/3性別比例法制化。

台北市產業總工會秘書長陳淑綸表示，因為薪資不透明，即使性別工作平等法規定同工同酬，卻沒辦法檢查是否有落實，認為薪資待遇不平等時，也沒有申訴救濟及提請訴訟的辦法，唯有薪資透明入法，才能監督企業落實薪資平等。

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台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎指出，即使促進性別平等就業措施已有相關法令規範，女性在職場仍有許多不利。推動薪資透明化、建立家庭職場平衡的支持系統，刻不容緩。

婦女新知基金會副董事長洪惠芬表示，雇主對於勞動的高強度要求，導致中高齡女性很容易被排除在勞動市場之外，一旦女性因育兒中斷就業，後來再回到職場就困難重重，有薪跟延長天數的家庭照顧假就是最好的改革起點。（編輯：張均懋）1120308