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調查：3.3%女性勞工認調薪不平等 營建業最高

2024/3/8 14:25（3/8 14:38 更新）
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（中央社記者吳欣紜台北8日電）勞動部今天公布僱用管理及工作場所就業平等概況調查，調查顯示，女性受僱者因性別在職場遭受不平等待遇比率以「調薪幅度」3.3%最高，以行業別來看，營建工程業比例最高。

勞動部去年8、9月期間分別以「事業單位」及「受僱者」為調查對象，辦理「僱用管理就業平等概況調查」及「工作場所就業平等概況調查」，並於今天38婦女節公布調查結果。

調查顯示，去年事業單位辦理各項業務多數無性別及跨性別/性傾向考量，部分有性別考量的比率以「工作分配」17.1%最高，「薪資給付標準」、「育嬰留職停薪」各4%次之，其他皆未及3%；有跨性別/性傾向考量者也以「工作分配」7.3%最多，其他皆未及3%；各項比率皆較111年下降。

其中，女性受僱者最近一年因性別在職場遭受不平等待遇比率，以「調薪幅度」3.3%最高，其次為「薪資給付標準」及「工作分配」，各占2.8%。

若依照職業別觀察，女性「民意代表、主管及經理人員」最近一年在薪資給付標準、調薪幅度、考核（考績或獎金）方面因性別遭受不平等待遇比率，分別達9.6%、9.9%、9.7%，高於其他職類。

若以行業別觀察，從事「營建工程業」的女性最近一年在薪資給付標準、調薪幅度、求職、考核（考績或獎金）及育嬰留職停薪等方面因性別遭受不平等待遇比率，分別為10.3%、8%、7.8%、6.9%及3.5%，高於其他各業。

至於男性部分，男性受僱者最近一年因性別在職場遭受不平等待遇比率，以「工作分配」1.7%最高，其次為「考核（考績或獎金）」1.4%，「調薪幅度」、「薪資給付標準」各為1.2%居第3。

另外，兩性受僱者在職場上遭受性別以外的就業歧視的因素，則是以「年齡」居多，受歧視比率女性3.9%、男性4.9%。（編輯：陳政偉）1130308

#跨性別
#勞動部
#調薪
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