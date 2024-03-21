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立院財委會27日排專報 了解金融兵推整備情形

2024/3/21 18:56
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（中央社記者范正祥台北21日電）立委關切「金融兵推」議題，擔任立法院財政委員會召委的國民黨立委羅明才今天排定會議議程，3月27日「邀請行政院主計長、金管會主委、央行總裁、財政部長、國防部，就金融兵推整備情形提出專案報告，並備質詢」。

立法院19日進行施政總質詢時，國民黨立委王鴻薇關注台灣的金融韌性，中央銀行總裁楊金龍答覆，針對金融相關的準備，中央銀行、金管會、財政部都有演練過，都有在做金融兵推，例如時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台、中國大陸試射飛彈，金融兵推都曾有演練。

金融兵推議題持續吸引立委注意，立法院財政委員會20日處理民國113年度中央政府總預算決議有關財政部主管預算凍結書面報告案45案時，詢答過程中，國民黨立委賴士葆質詢財政部長莊翠雲，財政部參與金融兵推情形。

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對於賴士葆要求在無涉機密的情況下，說明過去金融兵推的相關情形，莊翠雲指出，去年10月和12月都曾有演練金融兵推，財政部是參與部會之一。

立法院各委員會下週會議議程，陸續於近日排定。據了解，最新議程安排情形，立法院財政委員會下週輪值召委羅明才已經排定，財政委員會27日會議議程「邀請行政院主計長、金管會主委、央行總裁、財政部長、國防部，就金融兵推整備情形提出專案報告，並備質詢」。（編輯：張若瑤）1130321

#立法院財政委員會
#莊翠雲
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