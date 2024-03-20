莊翠雲：金融兵推包含預算轉換及加強金融外匯管制

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（中央社記者范正祥台北20日電）立委質詢關切過去金融兵推演練的重點，財政部長莊翠雲今天在立法院財政委員會答詢時指出，與財政部有關的部分，包含預算轉換，也就是以緩濟急，以及金融和外匯的加強管制。

立法院昨天進行施政總質詢時，國民黨立委王鴻薇關注台灣的金融韌性，中央銀行總裁楊金龍答覆，針對金融相關的準備，中央銀行、金管會、財政部都有演練過，都有在做金融兵推，例如時任美國眾議院議長的裴洛西（Nancy Pelosi）訪台、中國大陸試射飛彈，金融兵推都曾有演練。

立法院財政委員會今天處理民國113年度中央政府總預算決議有關財政部主管預算凍結書面報告案45案，莊翠雲列席報告。詢答過程中，國民黨立委賴士葆質詢，財政部參與金融兵推情形。

對於賴士葆要求在無涉機密的情況下說明過去金融兵推的相關情形，莊翠雲指出，去年10月和12月都曾有演練金融兵推，財政部是參與部會之一，財政部裡面本身有次長主持的會議，在行政院則是由院長召集；去年12月之後，「今年還沒有」金融兵推。

被問到與財政部有關的金融兵推重點是什麼，莊翠雲說，主要是財力的動員，配合國防部的整體規劃，看他們演練的情形，包含戰費的籌措，預算的轉換，也就是以緩濟急，還有譬如配合中央銀行與金管會，外匯和金融等等相關計畫，加強金融外匯的管制。

另外，賴士葆質詢，過去金融兵推有沒有討論到，如果真的打仗，萬一資金調度可能不夠，可能要加稅。莊翠雲答覆，「這部分可能是考慮的一個項目」，這涉及到戰費的籌措。

賴士葆追問，假設真的打仗，戰備資金的籌措考慮到可能要加稅，「稅」或「費」要不要立法。莊翠雲說，跟民眾收錢都要立法。（編輯：蘇龍麒）1130320