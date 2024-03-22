立委指無人機零件中國製 陳建仁：台灣已能自行生產

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（中央社記者林敬殷、范正祥台北22日電）總統當選人賴清德今天參訪嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心，卻被發現無人機動力馬達是中國製造，遭國民黨立委揶揄出糗了，要求行政院長陳建仁說明立場。陳建仁說，廠商已經說明是在測試，台灣已能自行生產，不需要如此大做文章。

立法院今天繼續進行施政總質詢。國民黨立委徐巧芯表示，總統蔡英文去年9月視察嘉義無人機國家隊，廠商當時說軍用商規沒有中國零件，但今天卻被發現動力馬達是MADE IN CHINA，還被查到是大陸南昌三瑞智能科技股份有限公司製造，每顆售價369美元。賴清德今天去參訪，結果出糗了，會不會要求廠商做具體改善。

陳建仁表示，廠商已經說明了，因為是在測試。沒等陳建仁說完，徐巧芯插話表示，廠商說之後會換，但她要問的不是廠商，是行政院的態度。

陳建仁說，台灣已經可以自己生產，不要為這件事情在那邊大驚小怪。

徐巧芯一聽，反問陳建仁，發現上面是MIC是大驚小怪，後續就沒有人追查。陳建仁表示，對，廠商都講了，是在測試過程，在這裡問這個沒意思，不要把神聖的民主殿堂拿來做網紅的事。

徐巧芯表示，這個跟網紅沒有關係，不要栽在她頭上。行政院會不會要求廠商，未來參展也要注意，樣品上面也不能是中國製造，還是說在展覽中是可以，只是不能做後續生產。

陳建仁表示，當然是盡可能不要有MIC，展覽的部分當然會請廠商提高警覺。發現這件事情之後，很多廠商不會再使用了，因為已經有國產了，不需要如此大做文章。

此外，國民黨立委葉元之下午質詢時，也詢問陳建仁是否知道媒體報導此事。陳建仁回應，「知道」，不過不用大驚小怪，還在測試過程當中，而且那種螺旋槳現在都有國產。陳建仁說，這是最早期測試，廠商自己裝的，這沒有什麼，不值得大驚小怪。

葉元之質疑，政府如此態度，難怪廠商會這樣。對此，陳建仁澄清，不是這樣講。

此外，葉元之稱，現在網路上不乏嘲諷此事。陳建仁說，酸言酸語沒有意思。（編輯：蘇志宗）1130322