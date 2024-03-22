央行升息衝擊勞工學生 陳建仁：研議協助弱勢

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（中央社記者王揚宇台北22日電）針對央行升息半碼打通膨，行政院長陳建仁今天受訪說，這是專業決定，要讓台灣經濟能更加穩健發展，但過程中可能讓一些弱勢、勞工、學生族群受影響，已請行政院副院長鄭文燦召開各部會聯席會議，研議如何由政府來協助。

台灣央行21日舉行理監事會議，結果出乎意料，宣布升息半碼，調升政策利率0.125個百分點。央行總裁楊金龍表示，主要是為了抑制國內通膨預期心理，這次決定會讓市場有點surprise，但是是合理的決定。

立法院今天繼續進行施政總質詢，陳建仁會前接受媒體聯訪，針對央行升息半碼讓學貸、房貸族崩潰，這是否是因為電價漲幅超過預期，才要升息抑制通膨等議題，作相關說明。

陳建仁說，謝謝全體民眾跟台灣企業大家的努力，使台灣經濟有很好的發展，而且昨天股市也超過2萬點，但在這樣一個經濟蓬勃發展下，央行也會考慮台灣整體經濟發展情況，由理事會做最後決定。

陳建仁表示，這些專業決定有相當周延的考慮，楊金龍昨天也有說明，這樣的調漲過程是為了穩定台灣物價上升趨勢，讓上升趨勢能夠減少，過程中也要讓經濟發展可以更加穩健發展。

陳建仁說，不過在升息的過程中，可能會對一些弱勢、勞工、學生受到影響，因此上午9時請鄭文燦召開各部會的聯席會議，考慮對於弱勢、青年就學貸款、青安購屋貸款、勞工紓困貸款還有企業紓困貸款，研議如何由政府來協助，或者是減息、獲得政府補助等。

陳建仁說，希望在升息過程中、在專業考量後，政府也會對相關需要特別照顧的族群，做最好的照顧，讓其在這段期間不受到升息的影響。（編輯：張均懋）1130322