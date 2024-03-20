史瓦帝尼總理訪台 欣羨台灣選舉制度先進

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（中央社記者賴于榛台北20日電）行政院長陳建仁今天接見非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴羅素，期盼兩國深化合作；戴羅素則說，欣羨台灣選舉制度先進，能夠上午投票、晚間結果就出爐，顯見政府以法制及合法程序維持國家運作。

非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴羅素（H. E. Russell Dlamini）伉儷等一行人18日訪台，這是戴羅素2023年11月上任以來，首度來台，此行為期5天，期間拜會總統蔡英文、副總統賴清德，還走訪台灣世曦工程顧問股份有限公司等，今天則到行政院拜會陳建仁。

陳建仁致詞時指出，台灣跟史瓦帝尼王國是長久的好友，去年適逢台史建交55週年，總統蔡英文也出訪史瓦帝尼，出席史瓦帝尼國王55歲壽宴等系列活動，見證兩國長達半世紀的友誼；戴羅素2022年也曾訪台，對台灣有一定程度的了解，此次以總理身分率團訪台，可見證台史邦誼穩固堅實。

陳建仁說，史瓦帝尼王國是台灣在國際社會的堅實盟友，長期在國際場合堅定支持台灣，戴羅素去年出席2023年聯合國氣候變遷綱要公約締約國大會（UNFCCC COP28）時，也曾發言力挺台灣參與國際組織，感謝史國長期堅定為台灣仗義執言，期待未來能持續支持台灣參與國際組織，並盼兩國友誼長存，雙方合作深化。

他也提到，戴羅素深獲史瓦帝尼國王重用，上任以來積極回應國民議會訴求，將解決貧窮飢餓、創造就業機會列為重要施政，展現出行動內閣角色，相信如此以往，史國會持續蓬勃發展。

陳建仁表示，戴羅素同時將解決貪腐列為當前重要施政方針，致力維護政府廉明形象，強化整體工作成效，也提升民眾對政府的信任，他對此深感欽佩與肯定。

戴羅素則說，恭賀台灣在1月成功完成民主、自由、公平的總統大選，也非常欣羨先進的台灣大選，能夠早上投票，晚上選舉結果就出爐，各國鮮少有這樣能力，這個選舉過程，真實反映台灣政府以法制與合法程序方式，維持國家運作，希望史國有一天也有這樣的能力。

他也說，未來的世代將論斷現在政府的功過，無論是政治角度或是民眾角度，相關政策與政績都將對民眾產生重大影響，這也與良好治理息息相關，行政權更是肩負維持和平與安全、促進經濟成長、創造財富、解決貧困，以及改善民眾發展等重責，如果要推動進步，必須坦率面對事實真相與真理。

戴羅素強調，台灣跟史瓦帝尼情誼深厚，邦誼長達55年，對台關係仍是史國對外關係的重中之重，期待兩國持續深化情誼與合作，為兩國帶來豐碩成果，嘉惠民眾。（編輯：林興盟）1130320