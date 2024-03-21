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穩定物價 陳建仁：大宗物資降稅將延長至6月

2024/3/21 12:11
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（中央社記者賴于榛台北21日電）為穩定物價，行政院長陳建仁今天指出，行政院副院長鄭文燦明天將主持物價小組會議，預計將大宗物資減稅措施自3月底延長至6月。

為穩定物價，政府延長數次大宗物資減稅措施，包含進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅，汽、柴油與水泥減徵貨物稅，以及牛肉、奶粉、奶油及小麥等22項關稅稅率調降措施，原期限至今年3月底。

行政院發言人林子倫今天主持政院會後記者會時轉述，陳建仁今天在院會中說，俄烏戰爭導致國際燃料價格高漲，各國陸續調整電價，台灣在這趨勢下沒有一次調足電價，而是分年度漸次調整，降低電價調整對物價的衝擊。

陳建仁說，感謝台電配合政策措施吸收成本，減緩對民生物價的衝擊，使台灣通膨較世界各國良好，政府會確保台灣能源穩定供應、台電正常營運。

他強調，電價調整已經有既定審議機制，經濟部正召開電價審議小組會議相關準備，政府調整電價會做最細緻的調整，且會優先考量民生物價等因素，讓用電大戶負擔較高電價、一般民眾較低；產業用電部分，經營狀況良好的產業電價較高，還沒有復甦的產業會給比較低的電價，對弱勢族群也會有相關補貼。

陳建仁表示，至於去年的歲入歲出賸餘，政府將廣納意見，盤點後精算，再說明補貼台電的額度。

陳建仁也說，將請鄭文燦明天召開穩定物價小組會議時，將大宗物資降稅措施，延長至6月。（編輯：翟思嘉）1130321

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