陳建仁視察大漢溪堤外便道串聯 水利署估7月中完工

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（中央社記者王鴻國新北20日電）行政院長陳建仁今天視察大漢溪治理及堤外便道串聯工程，水利署長賴建信簡報表示，工程預定7月15日完工，屆時可從新北市三重串聯到鶯歌，未來還可能串聯桃園市大溪。

陳建仁今天率行政院政務委員吳澤成等人到新北市新莊區西盛橫移門外視察大漢溪治理及堤外便道串聯工程，賴建信簡報指出，這段水道逼近且沖刷堤坊，影響防洪安全，再加上浮洲濕地下都是垃圾不易清除，民國108年間經吳澤成協調，前行政院長蘇貞昌在108年宣布由中央全力協助地方興建堤防及堤外便道。

賴建信表示，全案由水利署負責基礎加固及河道疏濬，新北市水利局負責便道路面舖築、環保局清除垃圾。因此，大漢溪左岸從鐵路橋至城林橋段才能提前完成堤防基礎加固及路基填築。

他指出，目前交由新北市政府辦理堤外道路路面舖築及周邊環境綠美化，預計7月15日完工，便道可從三重串聯到鶯歌，未來還可能串連到桃園市大溪。

民進黨立委蘇巧慧與會表示，她現在很激動，因為在地方期待及民進黨立委吳秉叡及吳澤成協調會勘下，最後找出大漢溪流域整治計畫，不僅加固了堤防，還得到了想要的堤外便道。

新北市副市長朱愓之會中指出，全案涉及環保及自然生態景觀維護，感謝中央協助，水利局將會加速道路施工，讓新北路網及河岸景觀愈來愈好。（編輯：戴光育）1130320

行政院長陳建仁（前左5）20日在新北市副市長朱惕之（前左3）等人陪同下，前往新莊區視察大漢溪治理及堤外便道串聯工程，並與民進黨立委蘇巧慧（前左6）等地方民代、里長合影。中央社記者王鴻國攝 113年3月20日