宜蘭鐵路高架化 陳建仁：若順利115年底將施工

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（中央社記者陳俊華台北19日電）民進黨立委陳俊宇今天施政總質詢時，關注宜蘭鐵路高架化進度。行政院長陳建仁說，環境部2月環評審查後，正待鐵道局盡快補正，就可以做綜合規劃，如果順利的話，115年底就會發包施工。

立法院今天繼續進行施政總質詢，陳俊宇質詢時指出，在蘭陽平原有23座平交道，鐵路高架化規劃範圍的15.85公里內含9座平交道、4座陸橋將移除，詢問鐵路高架化進度為何。

陳建仁表示，行政院在民國109年10月核定可行性研究，正在環評作業中，環境部2月環評審查完畢，需要鐵道局盡快補正，就可做綜合規劃，如果順利的話115年底就會發包施工。

陳俊宇擔心，土壤液化恐影響工程進行。交通部長王國材說，第二次專案小組有討論到這議題，目前正在補資料，4月再送到環境部，基本上可以解決。

陳俊宇指出，鐵路高架化經費252億元，宜蘭縣府要補貼逾50億元，詢問中央是否可提高補助。陳建仁說，會考慮宜蘭財政狀況，但縣政府也要思考站址周邊土地開發、再利用，就能有更多收入、減輕經費壓力。

至於高鐵延伸宜蘭進度，陳建仁說，二階環評正在辦理中，交通部會爭取盡快通過，但這要看環境部，是以115年底陳報計畫為目標，接著就是設計、施工，計畫送到行政院後會加速審查。王國材說，以114年6月通過二階環評為目標。

另外，國民黨立委廖偉翔指出，台中捷運藍線地方負擔經費比例將近6成，相對高雄捷運黃線、林園線僅負擔4成，中央補助6成，但在台中卻相反，希望中央能設法以專案補助台中捷運藍線費用。

陳建仁說，全國各地都在建捷運，建設經費分為自償性與非自償性，政府補助的是非自償性部分，依照財政二級或三級來區分，因台中市是二級所以補助較少，這是全國一致的標準，如果打破會相當困難。但實際上中央還有其他經費補助，台中市府可考慮用那筆經費加入建設。（編輯：林興盟）1130319