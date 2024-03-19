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藍委質疑總統論文 府：只要沒數位障礙上網查很容易

2024/3/19 16:44
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（中央社記者林敬殷、溫貴香台北19日電）國民黨立委鄭正鈐今天質疑總統蔡英文的論文涉嫌偽造文書、詐欺政大教職；總統府發言人林聿禪回應，只要沒有數位障礙，要查詢蔡總統LSE博士學位相關資訊非常容易，在校方官網即可輕易取得。

鄭正鈐今天在立法院會質詢行政院長陳建仁時，出示一份文件指稱，蔡總統的博士證書不實，且蔡總統在國家圖書館的論文，名字及名稱跟當初申請政大教職時提供的論文不一樣，是否涉及偽造文書，詐欺取得政大教職。

陳建仁表示，他無法回答這個問題，如果有相關事實，相信法院應該宣判，或者該調查的應該去調查，但對於個案，不能單憑幾張投影片就要判斷，他認為有困難。

陳建仁也說，蔡總統的教授資格審查，都有完全的審查過程，要尊重學校教評會，這樣懷疑沒有證據，很不合理；學術自主很重要，但鄭正鈐用政治去討論學術，不適當，也太政治化，過度政治化有害學術自由。

教育部長潘文忠說，蔡總統不管是論文、副教授、教授升等資格，都是經過嚴格審核，且都有檔案。

總統府發言人林聿禪透過新聞稿回應，只要沒有數位障礙，要查詢蔡總統倫敦政經學院（LSE）博士學位相關資訊非常容易，在校方官網即可輕易取得。

林聿禪說，總統府及LSE校方皆已多次駁斥謠言，再三說明蔡總統是經過嚴謹程序取得博士學位。鄭正鈐或因語文、數位能力而易受錯假訊息誤導，建議可尋求協助以避免類似錯誤。（編輯：謝佳珍）1130319

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