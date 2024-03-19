人工智慧基本法草案 國科會：年底前提出
2024/3/19 12:28
（中央社記者范正祥台北19日電）立法院今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委葛如鈞質詢，行政院版人工智慧基本法草案什麼時候可以提出。國科會主委吳政忠說，「年底以前」，因為也要徵詢社會各界的意見，行政團隊每天都在精進中。
葛如鈞指出，人工智慧牽涉很廣，各國都有大戰略、大框架，他呼籲跨部會一起合作，溝通和整合，除了法制面，也要培育相關人才，促進科技研發，並有足夠經費支持。
行政院長陳建仁回應，政府會從法制、人才及方案來執行相關AI計畫。
陳建仁說明，行政院政委負責跨部會協調，國科會主委本身也是科技政委，科技政委會做跨部會的協調工作。
葛如鈞質詢時並以美國、德國、韓國為例，指出他國積極提升用在AI的研究經費。陳建仁說，會重視相關預算。（編輯：蘇龍麒）1130319
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