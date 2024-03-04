數位身分證喊卡廠商求償 工程會：調解金額2.8億以下

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（中央社記者范正祥台北4日電）立委質詢關切行政院在2021年宣布暫緩推動換發數位身分證，廠商為此提出履約爭議，後續調解結果求償金額。工程會今天表示，今年1月已經調解成立，經過調解後，整體調解金額應該是會落在新台幣2.8億元以下。

數位身分證政策因應國家數位發展需求，但境外資訊攻擊日益劇烈，民眾對於個資保護也相當重視，所以經學者、專家、立委及民間團體對個資問題提出討論後，行政院在2021年1月21日院會決定暫緩換發新式身分證計畫，待凝聚社會共識，並研議完備法制及相關政策配套後再推動。

立法院交通委員會今天邀請行政院公共工程委員會主任委員吳澤成列席報告業務概況，並備質詢。

對於數位身分證履約爭議，吳澤成說，根據採購申訴審議委員會告訴他，此案已於今年1月調解成立。

關於此案調解結果，工程會採購申訴審議委員會執行秘書陳韻石補充說明，廠商本來求償逾10億元，經過調解後，整體調解金額應該是會落在2.8億元以下。

被問到對此採購案的看法，政府有沒有要檢討的地方，吳澤成答覆，這案子是因為要實施跟決策過程中遭遇民意的意見而變更作法，要檢討地方就是未來任何政策在實施之前，應做好更廣泛的溝通。

至於造成政府財務損失，誰應為此事負起責任，吳澤成說，這部分應該是在機關這邊檢討，不會由基層人員承擔，這完全是政策的決定，相關部會會檢討。（編輯：蘇龍麒）1130304