520後是否留任 吳澤成：個人意願需要休息

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（中央社記者范正祥台北4日電）立委質詢關切行政院公共工程委員會主任委員吳澤成520後是否留任。吳澤成今天表示，他個人的意願是需要休息。

立法院交通委員會今天邀請吳澤成列席報告業務概況，並備質詢。

吳澤成報告業務概況時指出，工程會依職掌及因應公共工程實務需求，除了是政府採購法、技師法及工程技術顧問公司管理條例的主管機關，並肩負「精進政府採購制度」、「確保公共工程品質」、「加速公共工程進行」及「健全公共工程管理」等主要任務，也依業務推動需要辦理「推行工程永續發展」及「協調解決工程問題」等工作。

談及公共工程建設的推動與民眾福祉息息相關，吳澤成表示，工程會近期與相關部會合作，協助強化涉及國安、資安的設施管理及採購，維護優質、安全的生活環境。

包括國民黨立委林沛祥在內多名立委質詢時，肯定工程會監督行政院各部會工程品質，也提醒工程會注意各大公共工程的進度，尤其是物價波動對公共工程的影響。

民進黨立委徐富癸質詢時，稱許吳澤成是公共工程專業出身，長期對地方建設貢獻良多，他並詢問吳澤成在520新政府上任後是否留任。 吳澤成說，「我個人的意願是需要休息」。

另外，民眾黨立委林國成質詢時指出，工程會主管公共工程品質，以及爭議最後解釋法令等，確實有存在的必要，他呼籲在組改過程中，工程會不能成為「 孤兒」。

吳澤成說，他同意立委的見解，將工程會的角色看得非常清楚，很多跨部會與相關協調事情，以及遇到困難問題時，都需要工程會去預防、協調，確實非常關鍵。

林國成表示，多數立委都認為工程會有存在的必要。他呼籲，不論吳澤成520後是否續任，希望吳澤成對於工程會的定位，向行政院講真心話，讓組改小組知道怎麼改才是正確。（編輯：蘇志宗）1130304