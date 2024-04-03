珍惜自由的滋味 內政部籲守護台灣得來不易的民主

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（中央社記者陳俊華台北3日電）內政部次長吳堂安今天表示，今年是鄭南榕殉道35週年，內政部以「自由的滋味」為主題，用不同敘事角度，感受前輩爭取民主自由的心路歷程，呼籲民眾珍惜、守護台灣得來不易的民主自由。

內政部與二二八事件紀念基金會、鄭南榕基金會今天共同舉辦「言論自由日」系列活動開幕儀式，邀吳堂安、鄭南榕遺孀葉菊蘭，以及鄭南榕的女兒、鄭南榕基金會董事長鄭竹梅到場。

吳堂安致詞時表示，今年是鄭南榕殉道35週年，為呼應鄭南榕爭取「百分之百言論自由」的堅持，內政部以「自由的滋味」為主題，透過演講、人權自由影展及講座系列等活動，串聯日常最熟悉味道，用不同敘事角度，感受前輩爭取民主自由的心路歷程。

吳堂安提到，行政院在民國105年底核定，每年的4月7日鄭南榕殉道日為「言論自由日」，鄭南榕不惜犧牲寶貴的生命，種下「百分之百的言論自由」種子，催化刑法第100條的修正及懲治叛亂條例廢止，奠定言論自由成為民主憲政的基石。

吳堂安談及，這也使民眾在思想、學術與言論自由獲得保障，讓台灣從威權走向民主，鄭南榕豎立的不只是一個精神標竿，也讓民主自由深深扎根在台灣的土地上成長茁壯。

鄭竹梅透露，父親離開時她才9歲，她從2014年到2024年間，訪談許多父親生前不同時期的朋友，2018年促轉會成立後，也去調閱父親被監控的政治檔案，了解政府視角下，1980年代的鄭南榕受到什麼樣的對待，並嘗試去理解那個年代要做出這樣的事，需要多大勇氣。

鄭竹梅指出，現在可以用國家的角度、舉辦國家的紀念日來紀念鄭南榕，在當時是不可能的。國家紀念日的意義，是要從個人、家族的記憶，變成集體的記憶，每年用不同方式去記憶鄭南榕。

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鄭竹梅強調，自由非常脆弱、不是免費的，面對的挑戰也很艱難，言論自由不代表可以無底線的發言，而是要對自己的言論負責。

內政部說明，「言論自由日」系列活動將從4月7日到5月25日，舉辦人權自由影展講座及戶外走讀導覽等活動，並準備多項限量的文創紀念品，歡迎民眾踴躍參與，送完為止。此外，鄭南榕基金會也在4月到7月辦理「100%言論自由-鄭南榕和自由時代」特展。（編輯：張若瑤）1130403