遭質疑修預算法影響救災 國民黨籲勿混淆視聽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北6日電）國民黨今天表示，「預算法修正草案」不妨礙救災，近日花蓮強震，正當舉國同心救災的時刻，部分網路謠言與民進黨人士竟然將日前國民黨提出的預算法第83條等條文修正草案，與救災經費相連結，是罔顧事實，大吃人血饅頭。

國民黨今天上午透過臉書表示，網路謠言稱國民黨提出的預算法第83條等條文修正草案，將造成「若發生經濟大蕭條或大地震，將無法預先支應」，這與事實不符。今年中央政府編列74億第二預備金、20億災害準備金都足以應對目前重大災害，行政院近期撥款3億元經費，即是2023年通過的法定預算，也並不是特別預算，可見修法並不會影響救災經費支出。

國民黨指出，國民黨提出預算法修正草案，已規定「重大災害可編列特別預算」，修法不影響救災。未來行政院如果認為救助、善後工作有需要，仍然可以依照預算法的規定提出特別預算。

國民黨也表示，台灣的特殊地理狀況，導致經常發生災難，政府在總預算中一定要「料敵從寬」，預編足夠的預備金和災害準備金，以應急迫需要。關於特別預算案提出的要件，不僅不是限縮，更沒有不許提特別預算，而是監督政府讓特別預算使用在對的地方。

國民黨強調，這次花蓮強震使民眾意識到台灣需投入更多防災建設，重視災變的風險控管，特別預算更不該淪為大撒幣的後門，排擠防災建設。民進黨身為執政黨，不應該混淆視聽，造謠生事，更不該以「不具名官員」的方式惡意放話，造成民眾恐慌，此時此刻應該放下政治鬥爭，攜手共同救災。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

現行預算法第83條規定，有國防緊急設施或戰爭（第1款）、國家經濟重大變故（第2款）、重大災變（第3款）、不定期或數年一次之重大政事（第4款）等情事之一時，行政院得於年度總預算外，提出特別預算。

國民黨立委與民眾黨團在立法院本會期提出預算法第83條條文修正草案，主張限制或刪除第4款規定，避免「特別預算常態化」破壞預算整體性及財政紀律。（編輯：黃瑞弘）1130406